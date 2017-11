Blockchain, Robotik, Künstliche Intelligenz: Die Kombination von Technologien wird den digitalen Wandel 2018 beschleunigen (FOTO)

Bad Homburg (ots) -Die Geschäftswelt befindet sich durch die Digitalisierung in einemrasanten Umbruch. Immer stärker fordern neue Technologien ihren Platzein und für Unternehmen wird es zunehmend schwieriger, die Übersichtzu behalten. Der IT-Dienstleister Dimension Data zeigt in einerUntersuchung, welche Innovationen im kommenden Jahr tatsächlicherfolgsentscheidend sein werden. Ergebnis: Die Technologien vonmorgen sind keine neuen Konzepte. Interessant wird es jedoch, wenneinzelne Technologien nicht mehr isoliert zum Einsatz kommen, sondernmiteinander kombiniert werden. Das könnte die Entwicklung in vielenBereichen entscheidend beschleunigen.Die Technologien Blockchain, Maschinelles Lernen, Robotertechnik,Künstliche Intelligenz und drahtlose Technologien werden sowohlWirtschaft als auch Gesellschaft im kommenden Jahr grundlegendverändern. Zu diesem Schluss kommt der IT-Dienstleister DimensionData, der die globalen IT-Trends für 2018 ermittelt hat. DieErgebnisse zeigen: Unternehmen, die noch immer nicht in digitaleTechnologien investieren, sollten jetzt handeln. Ansonsten laufen sieGefahr, den Anschluss zu verlieren.Das größte Potenzial für die Zukunft der Unternehmen liegt denErmittlungen zufolge in der Blockchain. Die Technologie hinter derKryptowährung Bitcoin hat bereits 2017 eine große Bekanntheit erlangtund könnte schon bald die Finanzbranche aber auch andere Bereiche derWirtschaft maßgeblich verändern. Jan Willem Dees, CEO von DimensionData Deutschland, sagt der Blockchain eine steile Karriere in derWirtschaft voraus: "Wir hatten bereits für 2017 vorhergesagt, dassdie bestehenden, zentralisierten Transaktionsmodelle unter Druckgeraten würden. Damit lagen wir richtig: Die Kapitalmärkte haben sichin den USA ebenso wie in Europa und in Teilen von Asien denBlockchain-Plattformen zugewandt. Das ist beachtlich, wenn manbedenkt, dass die Finanzbranche als eine der konservativstenüberhaupt gilt und sich sehr stark auf Compliance-Richtlinienfokussiert."Dees sagt zudem, dass sich das Internet of Things (IoT) durch dieEntwicklungen im Blockchain-Bereich weiterentwickeln wird. "ImInternet der Dinge werden Millionen von kleinsten Transaktionengeneriert, die von verteilten Sensoren zusammengetragen werden. Umsolche Dimensionen zu bewältigen, wird ein Peer-to-Peer-Ansatzbenötigt, den derzeit nur die Blockchain bietet. Es ist nichtmöglich, diese Systeme mit einem zentralisierten Transaktionsmodellzu betreiben - es ist zu langsam, zu teuer und vor allem zu exklusiv.Damit die IoT-Technologie ihr wahres Potenzial entfalten kann,sollten die Systeme in der Lage sein, in Echtzeit zu arbeiten. Dafürmüssen die Transaktionskosten gegen Null gehen oder am bestenkomplett kostenfrei sein. Die Kostenelemente eines zentralisiertenModells unterstützen potenzielle Geschäftsmodelle im Internet derDinge einfach nicht. Für die Entwicklung des IoT-Marktes ist derEinsatz von neuen Technologien und Kostenstrukturen dringenderforderlich. Wenn wir uns beispielsweise den Smart-Home-Bereichansehen, so sind vorhandene Technologien und Produkte bereits sehrausgereift. Deren Verbindung mit den Vorteilen der Blockchain könntedem gesamten Markt den entscheidenden Schub zum Durchbruch geben", soDees.So kann mit der Blockchain insbesondere die Sicherheit voninternetfähigen Geräten verbessert werden. Immer häufigermissbrauchen Cyberkriminelle unsichere IoT-Geräte für ihre Angriffe.Gleichzeitig besteht für die Hersteller bislang nur ein geringerAnreiz, in Schutzmechanismen zu investieren. Die Blockchain könntedie Sicherheit im Internet der Dinge drastisch erhöhen, da sie alsnicht manipulierbar gilt und die Transaktionskosten dennoch geringsind.Weil 2018 zudem massive Veränderungen im Bereich derDrahtlostechnologien zu erwarten sind, könnte das Internet der Dingekurz vor dem Durchbruch stehen. Durch den Ausbau der WLAN-Netzekönnen immer größere Datenmengen in immer kürzerer Zeit verarbeitetwerden. Dies macht sowohl eine schnelle Verbindung zahlreicherHaushaltsgeräte über das Internet als auch eine praktikableEinbindung von Blockchain-Technologien möglich.Traditionelle Unternehmen auf dem Weg zurück an die SpitzeIm kommenden Jahr werden sich Unternehmen, die bereits lange amMarkt etabliert sind und in den letzten Jahren mit derGeschwindigkeit agiler Jungunternehmen zu kämpfen hatten, erfolgreichneu am Markt positionieren. Das gilt vor allem für jene Unternehmen,die proaktiv ihre digitale Transformation vorangetrieben haben. Dort,wo IT-Infrastrukturen modernisiert und Arbeitsabläufe automatisiertwurden, können 2018 wichtige Marktanteile zurückerobert werden."Ich gehe davon aus, dass zahlreiche Unternehmen, die bereitslange am Markt agieren und die sich inzwischen erfolgreichtransformiert haben, ihren Platz an der Spitze mittelfristigzurückerobern werden. Sie verfügen im Gegensatz zur oft wenigererfahrenen Konkurrenz über mehr Glaubwürdigkeit, eine längereUnternehmensgeschichte und eine stabile Kundenbasis", so Dees. "DieseUnternehmen profitieren von ihren Werten, die sie über Jahrzehnteaufgebaut haben. Gleichzeitig müssen sie aber in Innovationeninvestieren, um den Ansprüchen der Kunden in Zukunft gerecht zuwerden. Der erfolgreiche Einsatz von neuen Technologien und digitalenServices kann Unternehmen in kurzer Zeit ein ganzes Stück nach vornbringen - wenn sie den Kulturwandel geschickt mitUnternehmenstraditionen verbinden. 