Das Blockchain Research Institute (BRI) und Blockwall gründen das BRI Europe (BRIE)

Toronto/ Frankfurt a.M. (ots) - Der weltweit führende und unabhängige auf Blockchain-fokussierte Think-Tank, Blockchain Research Institute (https://www.blockchainresearchinstitute.org/), freut sich, zusammen mit dem auf Blockchain Technologie fokussierten Risikokapitalgeber Blockwall (https://www.blockwall.capital/), die Gründung des Blockchain Research Institutes Europe (https://www.brieurope.org/) bekannt zu geben.Aufbauend auf der wegweisenden Arbeit des BRIs, sowie des weitreichenden Netzwerks von Blockwall, soll im Zuge dieser Partnerschaft das BRIE als vorrangiger Europäischer Think-Tank zum Thema Blockchain etabliert werden. Das BRIE wird die führenden Persönlichkeiten aus Industrie, Bildung, Politik sowie die führenden Gründer und Wissenschaftler zusammenbringen, um richtungsweisende Forschungsarbeit zu leisten. Gleichzeitig soll die Brücke zwischen den technologischen Funktionalitäten der Blockchain Technologie und dem tatsächlichen Marktbedarf geschlagen werden.Das BRIE wird den Mitgliedsorganisationen tiefgreifende Forschungsergebnisse (https://www.brieurope.org/research/) über die strategischen Chancen, Herausforderungen und Auswirkungen der Blockchain Technologie auf Wirtschaft, Regierungen, und Gesellschaft bieten."Blockchain ist ein Teamsport und wir benötigen branchenübergreifende Lösungen um die Chancen und Herausforderungen heutiger Unternehmen zu bewältigen", so Dale Chrystie, Blockchain Stratege bei FedEx. "Als globales Unternehmen ist FedEx sehr erfreut, dass das Blockchain Research Institute das BRI Europe gegründet hat, um ihren globalen Einfluss zu verstärken und zu erweitern."Darüber hinaus werden das BRI und das BRIE eine Reihe an Bildungsangeboten in Form von Webinaren, Büchern, Konferenzen und einem Online Kurs (https://www.brieurope.org/blockchain-revolution-for-the-enterprise/) anbieten. In diesem Zusammenhang kollaboriert das BRI mit INSEAD, Europas führender Business School, sowie dem größten Anbieter von Online-Kursen Coursera."Das Blockchain Research Institute ist für INSEAD ein wichtiger strategischer Partner in der Erweiterung und Expansion unseres Angebots der Online-Bildung", so Peter Zemsky, Stellvertretender Dekan der INSEAD Business School. "Wir sehen großes Potenzial darin, unsere wirkungsvolle Zusammenarbeit durch die Gründung des BRI Europe zu erweitern und diesen Markt voranzubringen."Das BRIE wird ebenso einen Expertenrat etablieren, um Forschung, Innovation und die strategische Ausrichtung der Blockchain Technologie innerhalb Ihres Sektors voranzutreiben. Dieser Expertenrat wird aus Führungskräften europäischer Unternehmen, akademischen Einrichtungen und dem öffentlichen Sektor bestehen. Mitgliedsunternehmen erhalten hierdurch wertvolle Einblicke in die jeweiligen Industrien und Sparringspartner für die Ausrichtung und Umsetzung Ihrer Innovationsstrategien."Der Einsatz der Blockchain Technologie kann existierende Prozesse verbessern und transformieren", so Prof. Dr.-Ing. Stephan Reimelt, ehemaliger CEO und Präsident DACH und Europa von General Electric. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem BRIE, um die Akzeptanz der Blockchain Technologie in Europa zu fördern und ihre Implementierung und Integration in Geschäftsmodellen, speziell in der Energiewirtschaft, zu unterstützen. Es ist an der Zeit, dass Europa ihre führende Rolle in diesem aufstrebenden Bereich manifestiert und ich sehe das BRIE als die ideale Plattform, um dies zu fördern."Das BRIE wird auch eine aktive Rolle in der Koordination von Entwicklung und Innovation in dem Europäischen Blockchain Ökosystems einnehmen. Im Rahmen des 'Build Program' des Instituts werden Mitglieder in ihrer Strategie zur Entwicklung und Implementierung der Blockchain Technologie unterstützt, indem sie innerhalb des BRIEs mit den passenden Stakeholdern verbunden werden. Das BRIE greift hierbei auf ein globales Netzwerk, sowohl innerhalb der Blockchain Szene, als auch in traditionellen Branchen zurück. Dies fördert und unterstützt eine auf die Bedürfnisse abgestimmte Entwicklung und Implementierung der Blockchain Technologie und zeigt zugleich ihr transformatives Potenzial auf. Gleichzeitig wird dadurch die Anwendung in der breiten Masse vorangetrieben."Wir sehen Blockchain als eine Backend Revolution, welche das Internet mit zusätzlichen, wichtigen Funktionen ergänzt", so Dominic Briggs, General Partner bei Blockwall. "Hier in Europa hat die Blockchain Technologie ein völlig neues Universum von Geschäftsmodellen eröffnet, in die investiert werden kann. Die Blockchain Technologie ermöglichen es, Werte zu erschließen, die zu komplex waren, um sie mit zentralisierten Systemen zu erschließen. Europa ist ideal positioniert, um diese Revolution auf globaler Ebene voranzutreiben. Zusammen mit dem BRIE werden wir europäische Unternehmen, Gründer und Regierungen dabei unterstützen, eine führende Rolle in dieser Entwicklung einzunehmen.""Als globaler Vorreiter ist das Blockchain Research Institute davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit führenden regionalen und internationalen Partnern, die unsere Vision teilen, das beste Mittel sind, um die Blockchain Revolution zu fördern und mitzugestalten.", so Don Tapscott, Vorstandsvorsitzender des Blockchain Research Institute. "Für uns ist Blockwall der ideale Partner, um diese Blockchain-getriebene Transformation in Europa anzuführen.""Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit Blockwall, die über ein weitreichendes Netzwerk im privaten und öffentlichen Sektor verfügen, das Blockchain Research Institute Europe zu gründen, um die nächste Welle der digitalen Transformation in Europa und der Welt einzuleiten", so Alex Tapscott, Mitgründer des Blockchain Research Institute.Um die Blockchain-Transformation in Europa voranzutreiben, können interessierte Unternehmen jetzt dem Blockchain Research Institute Europe beitreten. Für weitere Informationen zur Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an info@brieurope.org oder besuchen Sie www.brieurope.org (http://www.brieurope.org), um sich anzumelden und weitere Informationen zu erhalten.Über Blockwall:Blockwall (https://www.blockwall.capital/) ist ein unabhängiger Risikokapitalgeber, der mit seinen Venture Capital Fonds in die Evolution des Internets investiert und sich ausschließlich der Entwicklung des Web 3.0 und dezentraler Technologien (Blockchain) widmet. Wir sind hands-on Investoren und nutzen unsere umfassende Expertise im Venture Capital Bereich, unser operatives Know-How, unseren Marktzugang und unser globales Netzwerk, um mit führenden Gründern zusammenzuarbeiten und ihren Erfolg zu beschleunigen. Als Experten und Thought Leader im Blockchain Bereich sind wir ein gefragter Investor und Partner für Gründer.Unsere Vision ist es, Innovation in Europa und die Demokratisierung unserer digitalen Welt zu fördern. Blockchain und die Entwicklung hin zu Web 3.0 ist der notwendige, nächste Schritt in der Evolution des Internets - die Ermächtigung jedes Einzelnen, jedes Geräts und jeder Entität, ihre Daten selbst zu kontrollieren.Weitere Information finden Sie auf www.blockwall.capital (http://www.blockwall.capital) oder bei Investorenanfragen zu den Fonds von Blockwall wenden Sie sich gerne direkt an investors@blockwall.capital.Über das Blockchain Research Institute:Das Blockchain Research Institute (https://www.blockchainresearchinstitute.org/) (BRI) ist ein unabhängiger, globaler Think-Tank, der sich der Impulsgebung und Vorbereitung von Führungskräften aus dem privaten und öffentlichen Sektor als Katalysatoren der Blockchain-Transformation widmet. Mithilfe der Finanzierung von internationalen Unternehmen und Regierungsbehörden bringt das BRI die weltweit führenden Stakeholder zusammen, um bahnbrechende Forschungsarbeit über die strategischen Implikationen der Blockchain Technologie zu leisten und in der Praxis anwendbare Erkenntnisse für seine Mitglieder zu gewinnen.Durch über 100 Forschungsprojekte deckt das BRI die Bereiche Finanzdienstleistungen, Produktion, Handel, Energie und Ressourcen, Technologie und Medien, Gesundheitswesen, und Regierungsangelegenheiten ab. Des weiteren untersucht das BRI in welcher Hinsicht die Blockchain Technologie die Führung eines Unternehmens beeinflusst. Als Ergänzung zu den Forschungstätigkeiten des BRIs, werden eine Reihe von Dienstleistungen angeboten, darunter monatliche Webinare, Executive Briefings, Konferenzen, und zahlreiche weitere exklusive Aktivitäten.Das Blockchain Research Institute sitzt in Toronto, Kanada, und wurde 2017 von Don und Alex Tapscott, den Autoren des Bestsellers Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World, gegründet.