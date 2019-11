Blockchain-Plattform FLETA meldet Notierung auf Bittrex Global

- FLETA-Einlagen starten am 16. November um 9.00 Uhr (GMT+9) aufBittrex Global- FLETA-Handel startet am 19. November um 9.00 Uhr (GMT+9) aufBittrex GlobalSeoul, South Korea (ots/PRNewswire) - DasBlockchain-Mainnet-Projekt FLETA hat seine Notierung auf Bittrex zum19. November angekündigt.Bittrex Global ist eine in Liechtenstein beheimateteKryptowährungsbörse. Der sichere und vertrauenswürdige Handelsplatzfür digitale Währungen bietet schnelle Transaktionsabwicklung,stabile Wallets und hohe Sicherheitsstandards. Nutzer von BittrexInternational haben uneingeschränkten Zugang zu Bittrex Global mitihrem ursprünglichen Bittrex International User-ID und Passwort.Bittrex Global hat die Notierung mehrerer koreanischer Projekteangekündigt und will gleichzeitig seine Marktposition in Koreafestigen.FLETA gilt als vielversprechendes Mainnet-Projekt und Impulsgeberfür die Kommerzialisierung der Blockchain-Technologie. FLETA hat seinMainnet vor kurzem einem Leistungstest unter realenBetriebsbedingungen unterzogen (28 Knoten, 6 Städte rund um dieWelt). Das FLETA-Team hat tatsächliche Transaktionen durchgeführt,und die maximale Leistung lag bei 14.000 TPS. FLETA ist einePlattform, die für die Bereitstellung und NutzungBlockchain-basierter Services für DApp-Entwickler und Nutzeroptimiert ist. Sie ist hochgradig skalierbar mit einer moderateGebührenstruktur.Derweil hat SendSquare, FLETAs Foundation, mit dem offiziellenMainnet-Launch am 11. ein Einlagen-Event in Verbindung mit derNotierung angekündigt. Nutzer, die zwischen dem 16. November 9.00 Uhrund dem 19. November 8.00 Uhr (GMT+9) Einlagen tätigen, könnenFLETA-Bonustoken erhalten. Teilnehmer müssen FLETA während derEinlagenfrist einzahlen und dürfen FLETA erst ab dem 30. Novemberabheben, um sich für dieses Event zu qualifizieren.Teilnehmer können während dieser Frist weiterhin mit FLETA handelnund BTC abheben.Einlagenbetrag und Bonusrate:1-299.999 FLETA: 1 % Bonus300.000+FLETA: 3 % BonusGenaue Informationen zu dem Event finden Sie auf der Website vonBittrex Global (https://global.bittrex.com/) und den FLETA-Kanälen.FLETA-KanäleWebsite: https://fleta.ioTwitter: https://twitter.com/fletachainMedium: https://medium.com/fleta-first-chainTelegram:https://t.me/FLETAofficialGroupFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1026559/FLETA_x_Bittrex_Global.jpgPressekontakt:James SongHead of Marketing Strategyhello@sendsquare.co+82-10-2973-3610Original-Content von: FLETA, übermittelt durch news aktuell