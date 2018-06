Blockchain: Kostenloser Onlinekurs vermittelt Grundwissen in zwei Wochen

Potsdam (ots) - Für mehr Nüchternheit und Sachlichkeit in derDiskussion über das Pro und Contra der Blockchain-Technologie wollenjetzt Informatikwissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts (HPI)sorgen: Am 2. Juli starten sie einen zweiwöchigen kostenlosenOnlinekurs auf der Bildungsplattform openHPI. Einfach, verständlichund kompakt wollen sie Basiswissen zu derjenigen Technologievermitteln, die zum Beispiel der virtuellen und hoch spekulativenWährung Bitcoin zugrunde liegt. Anmelden kann man sich für den vonHPI-Direktor Prof. Christoph Meinel geleiteten Onlinekurs unterhttps://open.hpi.de/courses/blockchain2018."Die Diskussion über die Sicherheit und das Potenzial derBlockchain-Technologie schwankt hin und her, ähnlich wie derBitcoin-Kurs", stellt Meinel fest. Viele Akteure mit eigenenInteressen versuchten, die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zubeeinflussen. "Da erwartet die Öffentlichkeit von Wissenschaftlerneine unabhängige, nüchterne und sachliche Einschätzung", sagt derHPI-Direktor.Die sichert er gemeinsam mit HPI-Wissenschaftlerin TatianaGayvoronskaya zu. Beide haben kürzlich schon die Studie "Blockchain -Hype oder Innovation?" (ISBN 978-3-86956-394-7) veröffentlicht. Darinstellen sie fest, dass sich auf die Blockchain-Technologie derzeit"viele überzogenen Erwartungen" richten.In der ersten Woche ihres kompakten Sommerkurses machen Meinel undGayvoronskaya mit der Architektur und Funktionsweise derBlockchain-Technologie vertraut. Anschließend analysieren sie dieStärken und Herausforderungen. In der zweiten Woche führen dieHPI-Wissenschaftler in die Einsatzmöglichkeiten und Einsatzbereichesowie einzelne bekannte Projekte der Blockchain-Technologie ein.Der kostenlose Onlinekurs auf openHPI erfordert nach Angaben derWissenschaftler etwa drei bis sechs Stunden Mitarbeit pro Woche, umeinen differenzierten eigenen Standpunkt zu den tatsächlichenVorteilen der Blockchain-Technologie entwickeln zu können.Erfolgreiche Teilnehmer erhalten ein Zertifikat des renommiertenIT-Instituts.Das sind die Kernaussagen der HPI-Studie zur BlockchainDie Innovation der Blockchain-Technologie beruht im Wesentlichenauf der erfolgreichen Kombination vorhandener Ansätze wie dezentraleNetzwerke, Verschlüsselung und Konsensfindungs-Algorithmen.Allerdings steckt die Technologie letztlich noch in denKinderschuhen. Probleme liegen laut der HPI-Studie unter anderem nochin der unzureichenden Standardisierung und mangelnden Fähigkeit zurZusammenarbeit zwischen den Blockchain-Anwendungen. In derTechnologie sieht das Institut jedoch durchaus das Potenzial, vieleProzesse in Wirtschaft und Gesellschaft revolutionieren zu können.Dazu müsse sie ausreifen, indem sie für zusätzliche Anwendungenweiterentwickelt werde.Mit ihrer programmierbaren dezentralen Vertrauens-Infrastrukturkann die Blockchain-Technologie neben dem Transfer von Währungen undWerten zum Beispiel auch komplexe Verträge zwischen mehrerenVertragspartnern ermöglichen. "Es wird künftig immer mehr'intelligente Verträge' geben, so genannte smart contracts, mit denenauf der Basis von Wenn-Dann-Anweisungen bestimmte Vorgängeautomatisch abgewickelt werden", sagt der HPI-Direktor. Beispiel:Wenn ein Interessent für ein anzumietendes Apartment seine Kautionüberwiesen hat und wenn der Tag des Mietbeginns gekommen ist, dannwird an ihn ein digitaler Schlüssel zum Entsperren des elektronischenSchlosses der Wohnungstür gesandt, ohne dass es eines Intermediärsbedarf.Als erfolgversprechende Einsatzfelder sieht das HPI neben derVermietung von Wohnungen, Autos und Zweirädern auch den Handel mitKunstwerken, Abstimmungs-Systeme oder die Verwaltung vonGesundheitsdaten an. Vorteile hat die Blockchain-Technologie nachAnsicht der Potsdamer Wissenschaftler zudem für das Managementdigitaler Identitäten, den sicheren Datenaustausch zwischen Gerätenim Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), den Handel mit lokalerzeugter erneuerbarer Energie und bei der Effizienzsteigerung vonLieferketten.Hinweis für Redaktionen:Die erwähnte HPI-Studie zur Blockchain-Technologie können Sie imInternet herunterladen unter http://ots.de/UZ6zMw.Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratis-Zugangzu aktuellem Hochschul-Wissen aus den sich schnell veränderndenGebieten Informationstechnologie und Innovation. Das geschiehtbislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst2017 hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten.Mittlerweile wurden auf openHPI gut 490.000 Kurseinschreibungenregistriert. Mehr als 173.000 Personen aus 180 Ländern gehören aufder Plattform zum festen Nutzerkreis. Er wächst täglich. Fürbesonders erfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open OnlineCourses", kurz MOOCs genannt, stellte das Institut bisher 48.000Zertifikate aus. Das openHPI-Jahresprogramm für 2018 umfasstzahlreiche Angebote für IT-Einsteiger und Experten. Auch die in derVergangenheit angebotenen 50 Kurse können im Selbststudium nach wievor genutzt werden - ebenfalls kostenfrei. Studierende können sichfür das Absolvieren von openHPI-Kursen jetzt auch Leistungspunkte anihrer Universität anrechnen lassen. Wer sich Videolektionen aus denKursen unterwegs auch dann anschauen will, wenn keineInternetverbindung gewährleistet ist (etwa im Flugzeug), kann dafürdie openHPI-App für Android-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Felicia Flemming, Tel. 0331 5509-274, felicia.flemming@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell