Blockchain Insurance Disruptor, Black Insurance Team und CEO von Fineqia International Inc. besprechen, wie sie die Versicherungsbranche und die kommende ICO zu verändern planen

Point Roberts, Washington und Delta, British Columbia(ots/PRNewswire) -Investorideas.com, ein führendes Unternehmen im Bereich derBlockchain-Inhalte und mit eigenen Bitcoin- und BlockchainportalenBitcoinandblockchainstocks.com(http://www.bitcoinandblockchainstocks.com/),Cryptocurrencyinvestorideas.com(http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com/) undBlockchaininvestorideas.com(http://www.blockchaininvestorideas.com/), veröffentlicht einexklusives Frage-und-Antwort-Interview mit Risto Rossar und MartParve vom Black Insurance Team und Bundeep Rangar von FineqiaInternational (CSE: FNQ), (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA).Ein aktueller Bericht auf ResearchandMarkets.com (https://www.researchandmarkets.com/research/7zmbhf/blockchain_in?w=4) besagt: "Manerwartet, dass die globale Blockchain in der Größe desVersicherungsmarktes von 64,5 Millionen USD im Jahr 2018 bis 2023 auf1.393,8 Millionen USD anwachsen wird, was einer zusammengesetztenjährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 84,9 % entspricht."Weltweit wird geschätzt, dass Versicherungsunternehmen jedes Jahrüber 80 Milliarden USD durch Betrug verlieren. Blockchain ist eineOne-Stop-Lösung zur Verringerung/Bekämpfung von Betrug imVersicherungs- und Finanzsektor. Traditionell verlassen sichVersicherer auf physische Prozesse, um Anspruchsinformationenbezüglich Eigentum, Historienelement und Echtheit des Produkts zuauthentifizieren."Das Management Team bei Fineqia International und Black Insurancediskutieren ihre Vision, an der Revolutionierung desVersicherungswesens mittels Blockchain mitzuwirken.F: Investorideas.comRisto Rossar, danke, dass Sie uns heute Gesellschaft leisten. Wennman das Wertversprechen von Blockchain kennt, scheint dies von Naturaus auf die Versicherungsbranche zu passen. In der Tat sagt Deloitte:"Neue Versicherungsprozesse und Geschäftsmodelle, die auf Blockchainaufbauen, werden aktuelle Orthodoxien in Frage stellen und mehrereSchmerzpunkte in Frage stellen, die über die ganzeWertschöpfungskette hinweg weit verbreitet sind." Können Sie indiesem Sinne unseren Zuhörern eine kurze Bilanz ihres Hintergrundesgeben und erklären, wie und warum Sie bei Black Insurance dasVersicherungswesen und Blockchain zusammengebracht haben?A: Risto Rossar, Black Insurance TeamIch beschäftige mich schon seit etwa 20 Jahren mit Versicherungen.In den frühen 2000er Jahren gründete ich Iizi.ee - einen der ersten(wenn nicht den allerersten) vollständig digitalen Broker der Welt,der auf dem estnischen Markt tätig ist. Um dies in einen Kontext zubringen: Das war in der Zeit, als Estland als Land begann, davon zuträumen, so viele öffentliche und private Dienstleistungen wiemöglich ins Internet zu bringen. Online-Banking war schon mächtig imAufstieg, es gab angemessene Online-Zahlungseinrichtungen, und damitwaren die Verbraucher begierig, auch den Online-Kauf vonVersicherungen anzunehmen. Inzwischen ist Estland in vielerleiHinsicht die digitale Nation Nummer Eins in der Welt, und Iizi istweiterhin der Broker Nummer Eins in Estland mit einem Marktanteil von20 %.Wir haben versucht, IIZI auf andere Märkte zu erweitern, habenaber bald entdeckt, dass Versicherungen ihrer Natur nach eine Art vonlokalem Geschäft darstellen. Vertrauen und Beziehungen zwischen denlokalen Maklern und Versicherern, Besonderheiten rund um den Vertrieb- all das summiert sich zu einer Mischung, die vor allem in denprivaten Versicherungsbereichen notorisch schwer aufzurütteln ist.Dies ist übrigens genau der Grund, warum Black Insurance sich auf dasB2B-Segment der Versicherung konzentriert und lokale Broker befähigt,hervorragende Produkte zu schaffen, während der Vertrieb in ihrenfähigen Händen verbleibt.Nachdem Iizi ein autarkes, profitables Unternehmen geworden war,brauchte ich eine neue Herausforderung und daraus entstand meinenächste große Unternehmung ? Insly. Wir nahmen die hervorragendeSoftware, die den Erfolg von Iizi ermöglicht hatte, und verwandeltensie in ein SaaS-Produkt für Broker, die auch danach streben, digitalzu werden. Insly kann jetzt Hunderte von Brokern in Dutzenden vonLändern als Kunden vorweisen und erzielt mit seinen bestehendenKunden Gewinne.Bei jedem Schritt während dieser Reise fühlte ich jedoch eineenorme Frustration auf der Seite der Makler. Sie wollen innovativsein, Versicherungsprodukte anbieten, die den Erwartungen der Kundenentsprechen, und die Prozesse zum Vorteil aller Beteiligteneffizienter machen. Allerdings werden sie oft von großen,selbstgefälligen Versicherungsgesellschaften gehindert, die denStatus-quo diktieren und die Produktvorschläge der Makler einfachnicht genehmigen. Jetzt, wo Blockchains als Technologie ausgereiftgenug sind, um von den Unternehmen angenommen zu werden, sah ich dieGelegenheit, den höchsten Gipfel des Versicherungswesens in Angriffzu nehmen ? verschwenderischen Versicherungsgesellschaften den Garauszu machen und die Silos abzureißen, in denen große Versicherer,Rückversicherer und das Versicherungskapital arbeiten.Während fast alle anderen neugegründeten Versicherungsunternehmensich darauf konzentrieren, die Versicherungen zu verkaufen, diebereits vorhanden sind, findet man die größten Vorteile dort, wodiese Versicherungsprodukte grundlegend erstellt werden, und genau dahaben wir Black Insurance positioniert.F: Investorideas.comFINEQIA hat unlängst Investitionen in Black Insurance angekündigt.Können Sie unseren Lesern einen Überblick über die Partnerschaft unddie Synergien zwischen den Unternehmen geben und wie sie sich IhrerMeinung nach weiterentwickeln werden?A: Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia International Inc.Fineqia ist eine Plattform, die Investoren mit Eigenkapital undMöglichkeiten der Fremdfinanzierung zusammenbringt. Ihr erklärtesInteresse besteht darin, in Blockchain-Unternehmen zu investieren,die für ihr Geschäftsmodell strategisch relevant sind.Black Insurance beabsichtigt, über seine Syndikat-Tokens einTeileigentum bei der Finanzierung von Versicherungsprodukten zuermöglichen. Wir beabsichtigen, solche Tokens auf derFineqia-Plattform anzubieten und sie interessierten Investoren zuübereignen.Außerdem hat Fineqia in PremFina investiert, einen Finanzierer vonVersicherungsprämien. Seine Investitionen stehen neben Rakuten,Draper Esprit, Thomvest Ventures, Talis Capital, Emery Capital,Rubicon VC und anderen namhaften Investoren. Black Insurance hatdaher potenzielle Synergien mit anderen Unternehmen in FineqiasPortfolio.F: Investorideas.comIhre Plattform nutzt Blockchain, um das Risiko direkt von denKunden (den Versicherten) auf die finanziellen Träger (Inhaber vonBlack Syndicate Token) zu übertragen. Können Sie in einfachen Wortenerklären, wie das funktioniert und wie Black Insurance dieVersicherungsbranche verändert?A: Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia International Inc.Einfach gesagt, wenn ein Versicherer Ihnen eine Police mit einerPrämie von 100 USD verkauft, müssen Sie einen Betrag 30-40 USD alsReservekapital haben. Im Wesentlichen übernehmen die Kapitalanbieterdas Risiko, mit dem die Kunden konfrontiert sind, und sichern es mitihrer Reserve ab. Wenn der Versicherer weniger Ansprüche begleichenmuss als den eingenommenen Prämien entspricht, erwirtschaftet diesesReservekapital eine finanzielle Rendite; wenn die Forderungen dieeingenommenen Prämien übersteigen, erleidet das Kapital einenVerlust. Heute gibt es ein kompliziertes und ziemlich exklusives Netzder Versicherer, der Rückversicherer, der Lloyds-of-London-Syndikateund anderer Parteien, die dieses Kapital aufbringen und verwalten.Unsere große Idee ist es, die Zwischenhändler für den größten Teildavon auszuschalten, indem wir einen offenen und transparenten Marktfür das Versicherungskapital schaffen, so dass alle Makler Kapitalfür ihre Versicherungsprodukte erhalten können und alle KapitalgeberRenditen aus den Versicherungen erwirtschaften können. Wir tun diesdurch die Ausgabe von Sicherheits-Token, die zugrunde liegendeVersicherungsportfolios repräsentieren und von den Brokern undSyndikaten verwaltet werden, die auf der Black-Plattform aktiv sind.Syndikate sind Gruppen von Versicherungsfachleuten, welche diePortfolios von Tokeninhabern in deren Namen verwalten. Syndikate sindnotwendig, da die Verwaltung eines Versicherungsportfolios eineprofessionelle Tätigkeit ist, die ein Anleger selbst nicht ausübenkann.Das System wird mit einer Flut von Innovationen auf Seiten desVersicherungsmarktes verbunden sein und schafft auf der Kapitalseiteeine völlig neue Klasse von Crypto-Assets.F: Investorideas.comKönnen Sie etwas über das Team von Black Insurance und daskollektive Fachwissen sagen, das man bei Ihnen gebündelt vorfindet?A: Risto Rossar, Black Insurance TeamDas Black-Team verbindet die estnische Fintech und dieStart-up-Szene, wo Insly eine wichtige Rolle spielt, und die globaleNische, in die wir mit Insly eingedrungen sind. Ein Beispiel derErsteren ist unser Berater Taavi Kotka, der als CIO der estnischenRegierung im Wesentlichen der Gründer-CEO der estnischen e-Residencywar (siehe Google IT!), während der Mitbegründer Bundeep Ranger dieLetztere repräsentiert. Wir haben Versicherungs- undRückversicherungsexperten, einen ehemaligen IBM- undAIG-Blockchain-Ingenieur, und insgesamt ein sehr vielfältiges underfahrenes Team.Das Team ist unser wichtigster nachhaltiger Wettbewerbsvorteil.Versuchen Sie nur, ein Team zu kopieren, dessen Mitglieder seitJahren an der Wegkreuzung von Versicherung und Technologie tätigsind. Wir kennen die Probleme der Branche sehr genau und habenumfassende, spezifische Erfahrung rund um die Navigation im Labyrinthder regulatorischen Bürokratie, der Aversion gegen Innovationen undandere Herausforderungen, die für die VersicherungslandschaftSchwierigkeiten darstellen.A: Mart Parve, Black Insurance TeamDas Black-Team verbindet die estnische Fintech und dieStart-up-Szene, wo Insly eine wichtige Rolle spielt, und die globaleNische, in die wir mit Insly eingedrungen sind. Ein Beispiel derErsteren ist unser Berater Taavi Kotka, der als CIO der estnischenRegierung im Wesentlichen der Gründer-CEO der estnischen e-Residencywar (siehe Google IT!), während der Mitbegründer Bundeep Ranger dieLetztere repräsentiert. Wir haben Versicherungs- undRückversicherungsexperten, einen ehemaligen IBM- undAIG-Blockchain-Ingenieur, und insgesamt ein sehr vielfältiges underfahrenes Team.Das Team ist unser wichtigster nachhaltiger Wettbewerbsvorteil.Versuchen Sie nur, ein Team zu kopieren, dessen Mitglieder seitJahren an der Kreuzung von Versicherung und Technologie tätig sind.Wir kennen die Probleme der Branche sehr genau und haben umfassende,spezifische Erfahrung rund um die Navigation im Labyrinth derregulatorischen Bürokratie, der Aversion gegen Innovationen undandere Herausforderungen, die für die VersicherungslandschaftSchwierigkeiten darstellen.F: Investorideas.comIhr Presale startet in diesem Herbst. Können Sie unseren Lesernsagen, wie Sie sich an Ihrem Token beteiligen können?A: Risto Rossar, Black Insurance TeamRufen Sie zuerst unsere Website https://black.insure auf undsetzen Sie sich auf die Whitelist für die kommende ICO, um sich einenBonus zu sichern. Schließen Sie sich dann unserer Telegrammgruppe an,damit Sie sich mit dem Team unterhalten können:https://t.me/BlackInsuranceÜber die Black InsuranceBlack ist ein Versicherungsunternehmen auf der Blockchain, das esToken-Besitzern ermöglicht, direkt in Versicherungsrisiko zuinvestieren und die Arbeitsweise von Versicherungsmärkten vollständigzu verändern. Sein Ziel ist es, eine globale digitaleVersicherungsplattform zu schaffen, die alle Versicherungsunternehmenhinfällig machen kann. Weitere Informationen erhalten Sie hier:https://www.black.insure/Über Fineqia InternationalFineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ.CN), den USA (NQQF)und Europa (FNQA.F) gelistet. Fineqia International gibt dieCorporate Governance, Unternehmenskultur, Abläufe und Beziehungen desUnternehmens vor, nach denen das Unternehmen und seineTochtergesellschaften gesteuert und geführt werden. FineqiaInternational überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung unddas Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften.Erst kürzlich hat es die Aufnahme von Blockchain-Technologienbekanntgegeben, um diese Ziele zu erreichen. Weitere Informationenfinden Sie auf: https://investors.fineqia.com/news.Über Fineqia LimitedFineqia bietet eine Plattform und zugehörige Dienste, umWertpapieremissionen zu unterstützen und die Verwaltung vonBeteiligungspapieren und Schuldverschreibungen durchzuführen. DasUnternehmen agiert als Makler und bringt die Wertpapiere vonEmissionsgesellschaften auf den Markt, vertreibt und vermarktetdiese, weist auf transparente Weise auf die Risiken hin und legt sichbietende Chancen objektiv dar. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.fineqia.com.Fineqia International Inc. (CSE: FNQ) ist eine vonInvestorideas.com empfohlene Tech-AktieBesuchen Sie Profilseite (http://www.investorideas.com/CO/FNQ/)Benachrichtigungen über Fineqia International Inc. abonnieren (https://visitor.r20.constantcontact.com/d.jsp?llr=jowgiadab&p=oi&m=1102741461449&sit=jxt6klqeb&f=cbf98d62-0352-4aa4-ba5e-b1134e552f63)Über Investorideas.com - News that Inspires Big Ideashttp://www.Investorideas.com ist ein Treffpunkt für globaleInvestoren und bietet Nachrichten, Aktienverzeichnisse, Videos,Podcasts, Unternehmensprofile, Interviews und weitere Informationenüber wichtige Sektoren. Zu den von uns behandelten Bereichen zählenTechnik (KI, Drohnen, Internet der Dinge), Zahlungsverkehr, Kryptound Blockchain, Biotechnologie, Bergbau, Energie, erneuerbareEnergien, Wasser, Aktien für Marihuana und Hanf, Lebensmittel undGetränke, Verteidigung und Sicherheit (Biometrik/Cyber),Lateinamerika, Sport, Unterhaltung, Luxusmarken und Gaming.http://www.investorideas.com/Rechtliche Hinweise/Offenlegung: Investorideas.com ist eindigitaler Herausgeber von Nachrichten, Artikeln und Aktienanalyse vonDrittanbietern und erstellt außerdem Originalinhalte, darunterVideos, Interviews und Artikel. Die Originalinhalte von investorideassind, abgesehen von etwaigen nicht-exklusiven Senderechten,urheberrechtlich geschützt. Unsere Website macht keine Empfehlungenfür den Kauf oder Verkauf von Aktien, Dienstleistungen oderProdukten. Nichts auf unseren Websites ist als Angebot oderEmpfehlung für den Kauf oder Verkauf von Produkten oder Wertpapierenzu verstehen. Alle Investitionen gehen mit Risiken einher,einschließlich des Verlustes der Investition. Diese Website erzieltderzeit ihre Einnahmen aus der Veröffentlichung und dem Vertrieb vonNachrichten, aus sozialen Medien und Marketing, aus der Schaffung vonInhalten und einigen anderen Bereichen. Fragen zum Inhalt und zurPressemitteilung richten Sie bitte an die einzelnen Unternehmen. Fürvergütete Pressemitteilungen und veröffentlichte oder erstellteInhalte veröffentlichen wir nötigenfalls eine Offenlegung. Ansonstenwerden die Nachrichten nicht vergütet und die Veröffentlichungerfolgt allein im Interesse unserer Leser und Follower. Weitererechtliche Hinweise finden Sie hier:http://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp. Offenlegung:Fineqia International Inc. (CSE: FNQ) ? Klient für bezahlte PR,Medien, Nachrichtenveröffentlichungen und Social Media aufInvestorideas für ein Jahr ab dem 24. Januar 2018Zusätzliche Informationen für Einwohner von British Columbia undausländische Investoren: Ab 15. September 2008 sollten alleInvestoren aus British Columbia alle Unternehmen, die auf OTC undPink Sheet gelistet sind, daraufhin prüfen, ob sie den neuenRegelungen in Bezug auf Offenlegungen und Einreichungen derentsprechenden Dokumente an Sedar entsprechen. Weitere Informationenfinden Sie unter: http://www.bcsc.bc.ca/release.aspx?id=6894 .Globale Investoren müssen die Regelungen jedes Landes befolgen.Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung von Investorideas.com:http://www.investorideas.com/About/Private_Policy.aspKontakt Investorideas.com, +1-800-665-0411Original-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell