Blockchain Group: Das ist ja der absolute Wahnsinn!

Liebe Leser,

die Blockchain Group hat am Mittwoch einen Gewinn von 18 % geschafft. Sagenhaft und am Markt eigentlich unerreicht. Was könnte jetzt dagegen sprechen, einen solchen Wert im eigenen Depot aufzunehmen? Chartanalysten und technische Analysten wie auch Marktkenner sind in genau einem Punkt in diesem Fall einer Meinung. Die Aktie wird zu wenig gehandelt und der Wert hat nur noch einen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.