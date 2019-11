Blockbuster, Bayern und Boxing Day: Die UHD-Highlights auf Sky Q im Dezember (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die Advents- und Weihnachtszeit wird mit Sky Q wiederultrascharf- Bestes Entertainment in UHD: Kinoblockbuster wie "Shazam!", "TheFavourite" und "Widows", sowie die zweite Staffel derHistorienserie "Die Pest" im Dezember neu auf Sky Q- Bester Live-Sport in UHD u.a. mit Bayern München in der UEFAChampions League, dem Boxing Day Topspiel der englischen PremierLeague und dem Saisonfinale der Formel 128. November 2019 - Das werden zweifellos Festtage für alle Fans höchsterBildauflösung und bester Bildqualität: Sky Q Kunden dürfen sich im Dezemberwieder über eine geballte Ladung hochkarätiger Livesport- sowie Film- undSerienhighlights in bestem UHD freuen.Bestes Entertainment in UHDAuf der Home-Seite von Sky Q und im Bereich "Filme" finden Kunden in der Rubrik"Ultra HD" Monat für Monat eine Vielzahl an aktuellen Blockbustern undKlassikern jederzeit auf Abruf. Neu in UHD im Dezember sind etwa aktuelleKinoblockbuster wie die Comic-Verfilmung "Shazam!" das fulminante Historiendrama"The Favourite - Intrigen und Irrsinn" und der spannungsgeladene Thriller"Widows - Tödliche Witwen", sowie der Klassiker "Inception" mit LeonardoDiCaprio. Auch im Bereich "Serien" gibt es eine besondere Neuheit: Die zweiteStaffel der spanischen Historienreihe "Die Pest" ist auf Sky Q auch in UHD amStart. Daneben sind zahlreiche Sky Originals wie "Riviera" (S2), "Catherine theGreat" (S1) und "Britannia" (S2) jederzeit auf Abruf in ultrascharferBildqualität verfügbar. Auf den Sendern Sky Sport UHD und Sky Sport BundesligaUHD kommen nach dem ultrascharfen Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabiinsbesondere die Fußballfans auf ihre Kosten. Mit dabei: Die Münchner Bayern imletzten Gruppenspiel der UEFA Champions League gegen Tottenham Hotspur und derenneuen Trainer José Mourinho, sowie der traditionelle Boxing Day am 2.Weihnachtsfeiertag mit dem Premier League Topspiel Leicester gegen Liverpool.Die Sky Q Sport Highlights in UHD im Dezember 2019 auf einen Blick:01.12. Formel 1 - Saisonfinale: Großer Preis von Abu Dhabi 04.12. PremierLeague: FC Liverpool - FC Everton 07.12. Premier League: FC Everton - FC Chelsea07.12. Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 11.12. UEFA ChampionsLeague: FC Bayern München - Tottenham Hotspur 14.12. Bundesliga: FortunaDüsseldorf - RB Leipzig 15.12. Premier League: FC Arsenal - Manchester City17.12. Bundesliga: Borussia Dortmund - RB Leipzig 21.12. Bundesliga: Hertha BSC- Borussia Mönchengladbach 22.12. Premier League: Tottenham Hotspur - FC Chelsea26.12. Premier League: Leicester City - FC Liverpool 29.12. Premier League: FCArsenal - FC ChelseaSo genießen Kunden UHD bei SkyUm die exklusiven Sky Programme in UHD zu genießen, benötigen Kunden einen4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende SkyProgrammpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus diezubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App aufSky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden zudemdie Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky QKunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23privaten HD-Sendern drei zusätzliche lineare TV-Sender in UHD empfangen: UHD1,Travelxp 4K sowie RTL UHD.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4452812OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell