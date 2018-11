Blockaden der 'Gelben Westen' halten Frankreich in Atem

PARIS (dpa-AFX) - Die Proteste und Blockaden der "Gelben Westen" haben Frankreich auch am fünften Tag weiter fest im Griff.



Ausschreitungen gab es besonders auf der französischen Insel La Réunion. Bisher seien in dem Übersee-Département im Indischen Ozean 30 Sicherheitskräfte verletzt worden, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Mittwoch. Es habe neun Festnahmen dort gegeben, rund 1000 Menschen demonstrierten und errichteten um die 50 Blockaden.

Griveaux zufolge haben die Proteste dort nichts mit dem eigentlichen Ärger über höhere Steuern auf Benzin zu tun - es handele sich stattdessen um Banden junger Leute. "Ihr Ziel ist es, eine soziale Bewegung zu nutzen, um zu plündern, zu verwüsten und zu zerstören", sagte er. Eine teilweise Ausgangssperre wurde verhängt. Paris schickt Sicherheitskräfte zur Verstärkung auf die Insel.

Seit Samstag demonstrieren die "Gelben Westen" - benannt nach Warnwesten - in ganz Frankreich gegen höhere Steuern für Diesel-Kraftstoff, aber auch gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron. Bereits zwei Menschen sind während der Proteste ums Leben gekommen. Für diesen Samstag ist eine neue Großaktion geplant, die vor allem die Hauptstadt Paris in den Blick nimmt.

Auch in Belgien gab es Protestaktionen der "Gelben Westen". Ministerpräsident Charles Michel hat die Demonstranten vor Rechtsverstößen gewarnt. "Demonstrationsfreiheit ist garantiert, aber die Sicherheit und die öffentliche Ordnung müssen unter allen Umständen respektiert werden", erklärte er der Nachrichtenagentur Belga. In den vergangenen Tagen hatten Protestierende dort mehrfach zeitweise Autobahnen im Süden des Landes blockiert. Ein Tanklaster ging bei einer Autobahnblockade in der Nacht auf Dienstag in Flammen auf, ein weiterer wurde in der Nacht auf Mittwoch geplündert. Zudem demonstrieren "Gelbwesten" an mehreren Orten in Südbelgien vor Tanklagern./nau/vsr/DP/men