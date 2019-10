Block.one gibt Vergleich mit der amerikanischen Börsenaufsicht bekannt

Washington (ots/PRNewswire) - Block.one hat einen Vergleich mitder US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and ExchangeCommission - SEC) bezüglich des Verkaufs eines ERC-20-Tokens durchdas Unternehmen vom 26. Juni 2017 bis zum 1. Juni 2018 erzielt. ImRahmen des Vergleichs bezahlt Block.one eine einmalige Buße von 24Millionen USD, stimmt aber den Ansichten der SEC weder zu, noch weistes sie zurück.Der Vergleich bezieht sich speziell auf das ERC-20-Token, das imgenannten Zeitraum auf der Ethereum-Blockchain verkauft wurde. Esbefindet sich nicht mehr im Umlauf und wird nicht mehr gehandelt undmuss bei der SEC nicht als Wertpapier verzeichnet werden. DerVergleich legt sämtliche laufenden Fragen zwischen Block.one und derSEC bei.Gleichzeitig hat die SEC Block.one einen wichtigen Erlass erteilt.Block.one wird bestimmten laufenden Einschränkungen nichtunterliegen, die bei Vergleichen dieser Art gewöhnlich Anwendungfinden. Block.one ist der Überzeugung, dass dieser Verzicht durch dieSEC ein Beleg für das fortlaufende Engagement von Block.one fürCompliance und Best Practices national und international ist.Bezüglich der Bekanntmachung veröffentlichte das Unternehmenfolgendes Statement:"Wir sind erfreut, dass diese Erörterungen mit der SEC beigelegtwurden und fühlen uns zur weiteren Zusammenarbeit mitRegulierungsbehörden und Richtliniengebern verpflichtet, da weltweitmehr Klarheit bezüglich der Compliance für digitale Assets entwickeltwird.Die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte der USA baut teilweise aufder Unterstützung des Unternehmertums und neuer Technologien auf. Wirfördern und begrüßen die Bemühungen von Unternehmern undFührungskräften aus Technik, Finanzen und weiteren Branchen, diedaran arbeiten, die USA zu einem Land zu machen, in dem dertechnische Fortschritt auf eine Weise möglich wird, dievorhersagbarer und inklusiv ist.Die Fähigkeit der Blockchain, Firmen besser mit Verbrauchernzusammenzubringen, die Transparenz entscheidenderDatenbankinfrastruktur zu steigern sowie Wert und Vermögen in derGesellschaft besser zu verteilen, bleibt der Fokus unseresUnternehmens. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass unsereBranche sich dahin entwickelt, Richtlinien und Best Practicesbestmöglich zu entsprechen.Wir fühlen wie stets Demut und Dankbarkeit für die Unterstützungder Community, die unser Tun erst ermöglicht."Informationen zu Block.oneBlock.one ist ein globales Softwareunternehmen, das sich aufBlockchain-Software hoher Leistung spezialisiert. 2018 brachte dasUnternehmen EOSIO auf den Markt, ein kostenlosesOpen-Source-Protokoll, das den sicheren und transparenten Grundlagenverteilter Datenbanken Geschwindigkeit, Skalierbarkeit undBenutzerfreundlichkeit verleihen sollte. Der Bereich fürRisikokapital von Block.one unter dem Namen EOS VC investiert inFirmen, Projekte und Entwickler weltweit, die EOSIO-Technologieverwenden.Pressekontakt:Media@Block.one +852-9185-8015Original-Content von: block.one, übermittelt durch news aktuell