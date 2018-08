Block One Capital will Bitcoin und Ethereum Konkurrenz machen!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Ethan Kauder, dass Block One Capital für die Zukunft großes vorhat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! block.one will die Blockchainbranche künftig mit Geschwindigkeit für sich gewinnen. Die Entwicklung! Block One Capital will mit EOS.io Ethereum und Bitcoin schnell davonfahren, indem rund 1.000 Transaktionen pro Sekunde geschafft werden sollen. Einziger Wermutstropfen ist allerdings, dass das System ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.