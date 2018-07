Block One Capital Aktie: Kampfansage an Bitcoin und Ethereum!

block.one schickt sich an, die Branche rund um die Blockchain gehörig zu verändern. Geplant ist, mit EOS.io Ethereum und Bitcoin vor allem in Sachen Geschwindigkeit zu übertrumpfen. Rund 1.000 Transaktionen pro Sekunde soll das System schaffen, das bisher aber noch nicht so richtig funktioniert. Viele glauben jedoch an den Erfolg des Unternehmens. Darunter finden sich große Namen wie Peter Thiel, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.