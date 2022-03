Block H&R Aktie: Das kann sich sehen lassen!

An der Heimatbörse New York notiert H&r Block per 03.03.2022, 14:07 Uhr bei 26.13 USD. H&r Block zählt zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Die Aussichten für H&r Block haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,27 liegt H&r Block unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent). Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" weist einen Wert von 75,55 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der H&r Block führt bei einem Niveau von 34,91 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 24,58 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,51 Prozent und liegt damit 1,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 2,89). Die H&r Block-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.