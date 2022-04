Block H&R Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "H&R":

Der Kurs der Aktie H&r Block steht am 18.04.2022, 19:16 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 26.78 USD. Der Titel wird der Branche "Spezialisierte Verbraucherdienste" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für H&r Block entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. H&r Block weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,05 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Verbraucherdienste") von 3,09 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,97 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die H&r Block 1 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H&r Block vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 26,78 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -6,65 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 25 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt H&r Block damit 11,01 Prozent unter dem Durchschnitt (41,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 23,8 Prozent. H&r Block liegt aktuell 6,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".