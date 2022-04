Block H&R Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Für die Aktie H&r Block aus dem Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste" wird an der heimatlichen Börse New York am 11.04.2022, 17:39 Uhr, ein Kurs von 26.63 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: H&r Block erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H&r Block vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,12 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,63 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. H&r Block erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der H&r Block beläuft sich mittlerweile auf 24,52 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 26,63 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,61 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,1 USD. Somit ist die Aktie mit +6,1 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet H&r Block höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Verbraucherdienste. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (4,05 % gegenüber 2,88 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

