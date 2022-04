Block H&R Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "H&R":

Per 08.04.2022, 14:58 Uhr wird für die Aktie H&r Block am Heimatmarkt New York der Kurs von 26.58 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Wie H&r Block derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die H&r Block-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die H&r Block-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H&r Block vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 25 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -5,94 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (26,58 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält H&r Block somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei H&r Block beträgt das aktuelle KGV 13,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 74,98. H&r Block ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt H&r Block damit 11,15 Prozent unter dem Durchschnitt (41,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 23,91 Prozent. H&r Block liegt aktuell 6,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".