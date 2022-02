Block-Aktie „vollkommen unterbewertet“

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Die Block-Aktie (WKN: A143D6) ist weiterhin relativ günstig zu haben. Bei ca. 97 Euro (12.02.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) bekäme man heute ca. zweieinhalb Aktien im Vergleich zum Zeitpunkt des Rekordhochs. Zwischenzeitlich notierten die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von ca. 244 Euro, was ohne Zweifel einen bedeutenden Unterschied darstellt.

Ob man die Block-Aktie jetzt kaufen sollte, das ist trotzdem eine Frage, die man für sich selbst beantworten muss. Ein Analyst traut sich jetzt jedenfalls aus der Reserve und sagt, dass die Anteilsscheine unterbewertet seien. Insbesondere seine Begründung finde ich überaus spannend.

Block-Aktie: Deshalb unterbewertet!

Es handelt sich dabei um einen Analysten der Bank of America, der sagt, dass die Block-Aktie im Vergleich zu den Peers unterbewertet sei. Die Summe der Einzelteile sei mehr wert als die derzeitige Marktkapitalisierung. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt dieser Wert bei 62 Mrd. US-Dollar, was insgesamt relativ wenig ist.

Wenn man die Summe der Einzelteile zusammenzählen würde, so bliebe für die Cash App gemäß der Analyse lediglich ein Börsenwert von 6,5 Mrd. US-Dollar, was viel zu preiswert sei. Auch im Vergleich zu Peers würde der Wert eines jeden Nutzers der App damit ein Bruchteil dessen betragen, was PayPal oder Affirm beispielsweise vorwiesen. Fundamental sei dieser Abschlag daher kaum zu rechtfertigen.

Für den Analysten ist die Block-Aktie daher reif, damit sie auf 185 US-Dollar je Aktie klettert. Bei einem Aktienkurs in Höhe von 107,60 US-Dollar hieße das, dass die Anteilsscheine ein Kurspotenzial von ca. 72 % hätten. Definitiv eine spannende Perspektive, die die Bank of America und der Analyst hier skizzieren.

Günstig ist die Aktie ohne jeden Zweifel!

Dass die Block-Aktie preiswert ist, das erkennen wir mit Blick auf weitere Zahlen. Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 62 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis gerade einmal bei 7,6 gemessen an den letzten Quartalszahlen. Und das ist der Wert ohne die Bitcoin-Erlöse.

Profitabilität ist zwar noch eine Baustelle, die mittel- bis langfristig zu lösen ist. Positiv ausgedrückt heißt das jedoch auch, dass noch eine Menge Potenzial an dieser Stelle vorhanden ist. Zudem besitzt Jack Dorsey mit seinem vollen Fokus auf den Zahlungsdienstleister und das Ökosystem durchaus eine Menge visionäres Potenzial, was hier einen größeren Konzern schaffen kann.

Die Block-Aktie ist heute daher gewiss preiswert. Ob sie zu preiswert ist und ihr Tief erreicht hat, das sind andere Fragen, eine Value-Aktie sehen wir hier schließlich nicht. Trotzdem bin ich überaus geneigt, mich der Analyse anzuschließen und zu sagen: Das Chance-Risiko-Verhältnis ist bei den momentanen Bewertungsmaßstäben durchaus günstig.

