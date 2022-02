Die Block-Aktie steht mit Square vor der größten Erweiterung in der Erfolgsgeschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Die Block-Aktie, ehemals Square, ist eine eigentlich intakte Wachstumsgeschichte im Markt digitaler Zahlungsdienstleistungen. Dem Aktienkurs können wir das im Moment eher nicht ansehen, immerhin ist er seit seinem Rekordhoch zwischenzeitlich um ziemlich genau 60 % eingebrochen. Foolishe Investoren konzentrieren sich jedoch auf die operative Stärke, nicht auf den Aktienkurs.

Hier gibt’s spannende Neuigkeiten, und das bereits per Ende Januar. Vielleicht sagen wir in der Retrospektive einmal: Diese günstige Chance mit dieser bedeutenden Erweiterung ist eine einmalige Chance gewesen. Aber riskieren wir lieber einen Blick darauf, was das Management der Block-Aktie mit Square denn eigentlich plant.

Block-Aktie: Markteintritt in Spanien & Europa …?

Das Management der Block-Aktie hat bereits am 25. Januar bekannt gegeben, dass man den Markteintritt in Spanien wagt. Man bringe Square nach Europa. Hier hat es im Vorfeld eine erste Testphase gegeben, die nun entsprechend vor der Erweiterung und dem vollen Eintritt in diesen Markt ausdehnt.

Ab sofort können Unternehmen, Freiberufler und Geschäftsinhaber Square nutzen. Auch in Spanien sei das die einzige End-to-End-Verbindung ihrer Art, wie es im Laufe dieser Unternehmensmitteilung heißt. Grundsätzlich ein bemerkenswerter Schritt.

Für die Block-Aktie und Square als klassische Zahlungsabwicklungs-Unit ist das jedoch vielleicht erst der Anfang. Wie es in der Unternehmensmitteilung weiterhin heißt, ist der europäische Markt noch längst nicht in Gänze attackiert. Square ist neben Spanien gerade einmal in Irland, Großbritannien und Frankreich erhältlich. Weitere Regionen können noch folgen, zumal das Wachstum in Europa vermutlich gerade erst an Fahrt aufnimmt. Europa wäre jedenfalls ein zweiter großer Markt, der Zahlungsvolumen, Umsätze beisteuern und damit signifikant zu der Wachstumsgeschichte beitragen kann.

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier erst anfangen!

Die Block-Aktie, beziehungsweise früher einmal Square, wird häufig als sehr reifer Konzern in der Welt digitaler Zahlungsdienstleistungen wahrgenommen. In Teilen ist das der Fall, wenn wir von einem Quartalsumsatz von zuletzt 2,03 Mrd. US-Dollar (ohne Bitcoin-Erlöse) oder einem operativen Ergebnis von 1,13 Mrd. US-Dollar ausgehen. In weiten Teilen und was die Reichweite angeht, eben noch nicht.

Das schafft zusätzlich Möglichkeiten bei der Wachstumsgeschichte. Regionale Expansionsmöglichkeiten können den nächsten Umsatzsprung in den kommenden Jahren bringen. Jetzt gilt es jedenfalls, sich auf die allgemeine Chance zu konzentrieren. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von zwischenzeitlich 53 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,6 (ohne Bitcoin-Erlöse) ist die Chance für langfristig orientierte Investoren attraktiver. Vor allem, wenn das Management jetzt damit beginnt, eine globale Position auszubauen.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block Inc.

