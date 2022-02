Block-Aktie (ex Square): Kommt es jetzt noch dicker?

Die Block-Aktie zählte in der ausgelaufenen Woche mit zu den größten Verlierern an den Märkten. Trotz anfänglicher Versuche der Bullen, dem schwer gebeutelten Papier wieder etwas auf die Sprünge zu helfen, ging es letztlich mit hohem Tempo in Richtung Süden.

Am Freitag scheinen die Bären endgültig das Zepter in die Hand zu nehmen. Um knapp 8,6 Prozent rasselten die Kurse in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung