Block-Aktie (ex Square): Ernüchterung macht sich breit!

Die Block-Aktie erlebt weiterhin sehr unruhige Tage. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine schoss das Papier noch spontan in die Höhe und schürte schon Hoffnungen auf ein Ende des Abwärtstrends. Die scheinen sich aber von Tag zu Tag mehr in Luft aufzulösen.

Ausgelöst wurden kurzfristige Gewinne sehr wahrscheinlich durch eine kurzfristige Rallye beim Bitcoin. Schon mit Kriegsbeginn rechneten viele Beobachter damit, dass Russlands ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung