Block-Aktie (ex Square): Auf dem Boden der Tatsachen!

Die sich ankündigenden steigenden Zinsen in den USA setzen den Märkten weiterhin zu. Darunter leiden auch die Kryptowährungen, welche die Block-Aktie mit in die Tiefe reißen. Jene erlebte in den letzten Wochen eine derart rapide Korrekturbewegung, dass die fulminante Rallye aus dem Jahr 2020 schon wieder nahezu vollständig kassiert wurde.

Von einer möglichen Erholung fehlt nach wie vor jede Spur. Im heutigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung