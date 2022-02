Block-Aktie: Was hat Bitcoin damit zu tun?

Block Inc. (NASDAQ:SQ) gab am Donnerstag in seinen Ergebnissen für das vierte Quartal bekannt, dass das Unternehmen mit seiner Cash-App 1,96 Milliarden Dollar an Bitcoin (CRYPTO: BTC) eingenommen hat.

Block meldete einen Bruttogewinn von 46 Millionen Dollar aus Bitcoin im vierten Quartal, wie aus den Q4-Zahlen des Unternehmens hervorgeht.

Der Bitcoin-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12 %, während der Bruttogewinn 2 %



