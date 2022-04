Block  Aktie: Transformatives Potenzial!

Block Inc (NYSE:SQ) hat im Januar die Übernahme des „buy now pay later“ Spezialisten Afterpay abgeschlossen. Ein Analyst von KeyBanc Capital Markets sieht in der Übernahme ein transformatives Potenzial.

Der Block Analyst

Josh Beck hat das Rating für die Block-Aktie auf „Overweight“ belassen und das Kursziel von 175 auf 180 Dollar erhöht. Der Analyst sagte, er empfehle Block weiterhin als eine wichtige Idee.

Die Block-These

Der Zusammenschluss von ...



