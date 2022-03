Block-Aktie: Mit Square-Partnerschaft unterwegs nach Schottland!

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Die Block-Aktie (WKN: A143D6) nur mit Kryptowährungen in Verbindung zu bringen ist wirklich weit gefehlt. Zwar kann der Name darauf hindeuten, dass Blockchain, Bitcoin und digitale Assets eine größere Rolle spielen. Die Cash App und insbesondere der Zahlungsdienstleister Square sind jedoch ein funktionierendes Basisgeschäft.

Das gilt es entsprechend weiter für Foolishe Investoren zu beobachten. Zumal diese klassischen Zahlungsdienstleistungen mehr und mehr den internationalen Raum erobern wollen. Blicken wir auf eine spannende Partnerschaft, die das Management der Block-Aktie in Schottland eingefädelt hat. Im Zentrum dessen steht der Zahlungsdienstleister Square.

Block-Aktie: Square kooperiert mit Tech-Inkubator!

Schon am 15. März dieses Jahres veröffentlichte der US-Zahlungsdienstleister die entsprechende Unternehmensmitteilung. Gemeinsam mit CodeBase, einem der größten Tech- und Start-up-Inkubatoren, wird das Management der Block-Aktie die Square-Lösungen vielen Kunden anbieten. Ohne Zweifel kann das die Expansion und die Reichweite bedeutend erweitern.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Block beziehungsweise Square den verbundenen Händlern direkt die Technologie für ihre Zahlungsabwicklungen zugänglich machen. Das umfasst unter anderem auch benötigte Hardware zu ermäßigten Preisen oder teilweise sogar kostenlos. Außerdem erhalten die jeweiligen Händler direkten Zugang zu dem Ökosystem, um Know-how und Wissen zu erhalten. Im Gegenzug erhält Square die Möglichkeit, über das Ökosystem von CodeBase weiter auf Kundenfang zu gehen.

Solche Kooperationen sind grundsätzlich entscheidend für die Block-Aktie. Gerade Start-ups können langfristig ein wachsendes Potenzial bei den Zahlungsströmen erhalten. Außerdem ist CodeBase in Großbritannien und speziell auch in Schottland ein großer Name, der entsprechend einen spannenden Kundenkreis erschließen kann. Entsprechend ergibt sich eine Win-win-win-Situation für alle Beteiligten, aber für Square die Möglichkeit, bei der eigenen Expansion weitere Fortschritte zu machen.

Wachstum läuft, Aktie mit Discount …?!

Ohne Zweifel können wir daher sagen, dass das Wachstum der Block-Aktie weiterhin läuft. Auch diese Partnerschaft besitzt Potenzial bei der Internationalisierung. Aber selbst im Kernmarkt der USA gibt es noch eine Menge Möglichkeiten. Sowohl mit der Adaption von Kryptowährungen als auch im eigentlichen Kerngeschäft.

Block wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 67,3 Mrd. US-Dollar bewertet. Die Aktie liegt weiterhin ca. 58 % im Minus. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit 8 (bereinigt um Bitcoin-Erlöse) ist die Aktie vergleichsweise preiswert bewertet. Auch im Hinblick auf die internationale Expansion und die größere Marktchance im Megatrend der digitalen Zahlungsdienstleistungen verdient diese jetzt günstige Aktie durchaus einen näheren Blick.

