Block-Aktie (Square): Jetzt kann der Turnaround gelingen!

Nach dem guten Wochenabschluss am Freitag beginnt die neue Woche ebenfalls mit deutlichen Kurssteigerungen. Besonders die zu Jahresbeginn so massiv unter Druck stehenden Technologiewerte erleben ein starkes Comeback. Das gilt auch für die Aktie des US-Payment-Spezialisten Block (vormals Square). Am Montag steigen die Notierungen an der NYSE um fast 10 Prozent auf 120,65 Dollar.

Block-Aktie fällt ins Bodenlose

Am Freitag hatten die Bullen ...



