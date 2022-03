Block-Aktie: Loyalität ist auch international gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Die Block-Aktie (WKN: A143D6) bietet Investoren noch immer einen Discount von ca. 60 %. Seit dem Rekordhoch von 244 Euro ist die Aktie sehr tief bis auf derzeit knapp um 100 Euro gefallen. Das ist preiswert, wenn man langfristig orientiert an die Chance glaubt. Und zumindest preiswerter im Rückblick.

Entscheidend für die zukünftigen Erfolge ist jetzt natürlich, dass das Management der Block-Aktie an der eigenen Wachstumsgeschichte feilt. Loyalität scheint ein wichtiges Stichwort bei einer aktuellen Pressemitteilung zu sein. Wobei es nicht um die Loyalität der Aktionäre gegenüber den eigenen Wertpapieren geht.

Block-Aktie: Loyalität im Ökosystem

Nein, sondern das Management hat das eigene Leistungsspektrum jetzt in Irland erweitert. Irland ist ein Markt, den die Verantwortlichen der Block-Aktie bei ihrer Expansion zunächst ins Auge gefasst haben, um auch international mehr Erfolg zu haben.

Wie auch immer: Die Softwareprodukte Square Loyality und Square Marketing stehen jetzt vor dem Launch und ermöglichen es den jeweiligen Kunden, Mehrwertdienste in Anspruch zu nehmen. Wobei es bei Square zunächst um den klassischen Zahlungsdienstleister geht, der kleinere und mittelgroße Unternehmen unterstützt, einfach digitale Zahlungsabwicklungen vorzunehmen. Und eben mehr.

Per Square Marketing soll es möglich sein, die eigenen Kunden zu erreichen: E-Mail-Kampagnen zu schreiben, zu tracken und auszuwerten ist ein Kernelement dieses Tools. Per Loyality sollen wiederum Treueprogramme und Bonuskarten digital in wenigen Minuten erstellbar sein. Auch das ist ein Mittel, um Kunden zu binden. Und sich womöglich für die Lösungen der Block-Aktie im internationalen Raum zu entscheiden.

Auch hier zeigt sich erneut die Strategie des Managements der Block-Aktie, nicht nur bei der Basis zu bleiben. Nein, sondern auch Mehrwertservices zu setzen, die die Reichweite und das Ökosystem vergrößern. Inwieweit das Früchte trägt, ist natürlich essenzieller Bestandteil der Wachstumsgeschichte.

Kleine Schritte, große Wirkung?

Trotzdem zeigt sich, dass Block mit seinen Square-Zahlungsdienstleistungen mehr sein möchte als bloß ein Abwickler. Der Fokus auf die Qualität, die Bindung der Kunden und Mehrwertservices macht einen gewaltigen Unterschied. Auch in Irland entsteht ein Ökosystem, das gerade kleinen und mittelgroßen Unternehmen mehr aus einer Hand bieten kann. Klassische Zahlungsdienstleistungen sind zwar ein Basisgeschäftsmodell. Allerdings ist Square hier nicht konkurrenzlos.

Qualität und qualitatives Wachstum sind entscheidende Schlüssel der Block-Aktie. Immer wieder erkennen wir, dass das Management genau darum bemüht ist, den eigenen Kunden möglichst viel aus einer Hand zu geben. Das ist nicht die schlechteste Strategie und unter anderem ein Grund, warum ich von der langfristigen Perspektive dieser Aktie weiterhin überzeugt bin.

Der Artikel Block-Aktie: Loyalität ist auch international gefragt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block.

