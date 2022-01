Block-Aktie: Jetzt ist guter Rat teuer!

Die Block-Aktie bewegte sich in jüngster Vergangenheit bekanntlich schwer in Richtung Süden. Abschläge von 25 Prozent auf Monatssicht sind nichts, was man als Anleger auf die leichte Schulter nehmen kann. Die Gründe für die Schwäche sind bekannt. Sinkende Kurse auf den Kryptomärkten sowie zunehmende Zinssorgen lasten auf der Stimmung.

Beide Themen hängen ein Stück weit miteinander zusammen. Was nichts daran ändert, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung