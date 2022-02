Block-Aktie: Gleiches Schicksal wie PayPal?

Die Block-Aktie ist in den letzten Wochen regelrecht gecrashed. Seit Ende Oktober hat die Aktie des US-amerikanischen Mobile Payment Unternehmens 60 Prozent an Wert verloren. Beim aktuellen Kurs von 90 Euro ist die Block-Aktie wieder auf dem Kursniveau von Mitte 2020 angekommen, bevor sie zu einer phänomenalen Rallye ansetzte. Haben Anleger kein Vertrauen mehr in die Zukunft von Block?

