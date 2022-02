Block-Aktie: Es tut sich nicht viel!

Die Block-Aktie kommt derzeit nicht recht vom Fleck, was angesichts der jüngsten Entwicklungen wohl kaum jemanden überraschen dürfte. Immerhin konnte das Papier sich in der neuen Woche bisher weitere Ausflüge in Richtung Kurskeller verkneifen, was nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist.

Die Ukraine-Krise hat die Märkte derzeit fest im Griff und das Thema ließ auch die Kryptowährungen weiter in die Tiefe stürzen.



