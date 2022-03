Block-Aktie: Darauf setzt Jack Dorsey!

Jack Dorseys Zahlungsunternehmen Block Inc. (NASDAQ: SQ) arbeitet an einer Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Hardware-Wallet, die über eine Authentifizierung per Fingerabdruck verfügen wird.

In einem Blog-Post am 11. März sagte Block, dass seine kommende Bitcoin-Hardware-Wallet mit einem Fingerabdruck-Sensor ausgestattet sein wird, um „eine nahtlose Authentifizierung in der Praxis zu erreichen“.

„Wir glauben, dass PINs, Passwörter und Seed-Phrasen verwirrend und oft nicht sicher sind, wenn ...



