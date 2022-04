Block-Aktie: Das Chartbild hellt sich immer mehr auf!

In einem bullischen Marktumfeld geht es für die Aktie des Payment-Spezialisten Block (ehemals Square) zum Auftakt in die neue Woche kräftig nach oben. An der NYSE steigen die Notierungen um mehr als 7 Prozent und erreichen ein Tageshoch bei 145,23 Dollar. Damit schiebt sich der Kurs wieder ganz dicht an das 2021er-Hoch aus der vergangenen Woche bei 149 Dollar heran.

