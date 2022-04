Block-Aktie: Mit der Cash App voll in den Bitcoin

Dass die Block-Aktie (WKN: A143D6) mithilfe der Cash App möglichst vielen Nutzern Kryptowährungen wie den Bitcoin näherbringen möchte, ist hinlänglich bekannt. Der US-amerikanische Zahlungsdienstleister hat sich schließlich auch diesen Namen gegeben, um dieses Profil näher zu definieren.

Allerdings erhöht das Management jetzt die Bitcoin-Aktivitäten rund um die Cash App. Das kann für die Block-Aktie und das eigene Ökosystem natürlich ein Vorteil sein. Riskieren wir einen Blick auf die jeweiligen Funktionen.

Block-Aktie: Cash App nimmt Kurs auf Bitcoin

Das Management der Block-Aktie hat im Rahmen der Bitcoin-Konferenz in Miami einige wesentliche operative Updates definiert. So soll es eine Funktion den Verbrauchern ermöglichen, direkt beim Gehaltseingang eine Auto-Invest-Funktion zu aktivieren. Mit deren Hilfe kann das ganze Gehalt oder ein gewisser Prozentsatz regelmäßig in die Kryptowährung investiert werden.

Wem das nicht ausreicht und wer auch im Alltag stets eine gewisse Summe in den Bitcoin investieren möchte, kann das ebenfalls mit der Cash App tun. Ebenfalls per einer solchen Funktion sollen Verbraucher bei jedem Einkauf die Möglichkeit erhalten, dass zum nächsten Dollar aufgerundet wird. Die Differenz, die man zum glatten Betrag benötigt, wird wiederum in die Kryptowährung gesteckt. Das sind grundsätzlich zwei wertvolle Funktionen, die den Einsatz in diesem Markt erhöhen.

Zu guter Letzt setzt das Management der Block-Aktie außerdem auf das Lightning Network. Allerdings ist diese Funktion bereits im Januar bekannt geworden. Trotzdem erkennen wir unterm Strich, dass der US-Zahlungsdienstleister seinen Fokus hier erhöht. Nicht nur für den Bitcoin kann das entscheidend sein, nein, auch für die Block-Aktie.

Bessere Funktionalität, mehr Alltag!

Das Management der Block-Aktie ist jedenfalls damit weiterhin bestrebt, so alltagstauglich wie möglich bei der Cash App zu sein. Mithilfe dieser Funktionen kommt man diesem Ziel einen großen Schritt näher. Es geht schließlich um Basiselemente wie den Gehaltseingang, der für viele Verbraucher nun attraktiver ist. Eben auch, weil es solche Auto-Invest-Funktionen gibt.

Im Alltag sollen Verbraucher idealerweise mehr Anreize erhalten, mit der Cash App zu bezahlen. Krypto-Fans und Investoren, die in Bitcoin investieren, können diese Applikation nutzen und ein alltägliches Volumen an Investitionen generieren. Das steigert die Identifikation und den Nutzen der Applikation. Natürlich in besagtem Krypto-Kosmos.

Es geht also um viel mehr für die Block-Aktie, als um einzelne Krypto-Möglichkeiten. Dass das Management jetzt das Ökosystem um solche qualitativen, alltäglichen Komponenten ausbaut, ist ein gutes Zeichen. Damit dürfte sich die Cash App im Fokus der Verbraucher auch im Alltag etablieren.

