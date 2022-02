Block-Aktie: Die Bullen verabschieden sich mit kräftigen Gewinnen ins Wochenende

Zunächst hatte sich in der vergangenen Woche jedoch die übergeordnete Abwärtsbewegung fortgesetzt. Sie ließ den Kurs am Donnerstag auf ein neues Jahrestief bei 82,72 US-Dollar zurückfallen. Von ihm aus starteten die Käufer einen dynamischen Anstieg. Er ließ die Block-Aktie bis auf 96,16 US-Dollar vordringen. Da am Freitag die Eröffnung bei 114,90 und das Tagestief bei 109,30 US-Dollar ausgebildet wurden, ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung