Block-Aktie: Bau der Bitcoin-Mining-Anlage hat begonnen!

Bitcoin-Mine in Texas Blockstream und Block Inc (NYSE:SQ) haben den ersten Spatenstich für eine solar- und batteriebetriebene Bitcoin-Mine in Texas gesetzt, die Solar- und Speichertechnologie von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) nutzt. Tesla's 3,8-MW-Solar-PV-Anlage und 12-MWh-Megapack werden die Anlage mit Strom versorgen. Blockstream-Mitbegründer und CEO Adam Back bezeichnete die Anlage als Konzeptnachweis für Bitcoin-Mining mit 100 % erneuerbarer Energie im großen Maßstab. Das offene Dashboard wird Echtzeit-Metriken zur…