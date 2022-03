Block-Aktie: Auffalende Entwicklung!

Block (NYSE:SQ) hat den Markt in den letzten 5 Jahren um 40,01% auf Jahresbasis übertroffen. Kauf von $1.000 in SQ: Vor 5 Jahren hätte ein Anleger mit $1.000 60,57 Aktien von Block kaufen können. Diese Block (NYSE:SQ) hat sich in den letzten 5 Jahren auf Jahresbasis um 40,01% besser entwickelt als der Markt.

Kauf von $1.000 in SQ: Vor 5 Jahren hätte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung