Block-Aktie: Die Abwärtsbewegung könnte fortgesetzt werden

Allein am Freitag betrug das Tagesminus 6,37 Prozent und die Block-Aktie fiel mit einem Schlusskurs von 101,93 US-Dollar fast wieder auf die runde 100,00-US-Dollar-Marke zurück. Damit deutet sich an, dass die Ende Februar gestartete Erholung gescheitert ist und in Kürze beendet werden könnte. Dass hätte zur Folge, dass die Block-Aktie schon bald auf neue Jahrestiefs unterhalb von 82,72 US-Dollar zurückfallen



