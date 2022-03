Block-Aktie +60% in drei Tagen – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Der Aktienkurs von Block Inc. (WKN: A143D6) befindet sich seit der Bilanzpräsentation (wir berichteten) in einem steilen Aufwärtstrend. In den drei Handelstagen seit Donnerstag legte die Aktie von 82,72 auf 131,95 US$ zu – unglaubliche +60%. Können Anleger trotzdem jetzt noch auf den unter Volldampf fahrenden Zug aufspringen?

Block (ehemalig Square) mit Sitz in San Francisco ist ein Anbieter von ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.