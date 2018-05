BlockGrain.io startet Australiens allerersten landwirtschaftlichen Token-Verkauf

London (ots/PRNewswire) -- Ziel ist die Reduzierung des Wertverlusts bei Massengütern aufgrundineffizienter Lieferketten um 30 %- Macht Vermittler wie Handelshäuser und Banken in der Lieferketteüberflüssig- Beseitigt Gebühren, die bei Überziehungskrediten fürLandwirtschaftsprodukte bis zu 13,95 % ausmachen können- Durch genauere und transparentere Daten können Landwirte ihreVersicherungskosten senkenBlockGrain, die Blockchain-Plattform für die landwirtschaftlicheLieferkette (http://www.blockgrain.io), die Käufer und Verkäufer vonAgrarprodukten vernetzt und die Rückverfolgbarkeit von Produkten fürVerbraucher sicherstellt, hat heute den Start des Token-Verkaufs fürdie Ethereum-Blockchain angekündigt.Dem Token-Verkauf vorausgegangen war ein erfolgreicher Testlaufseiner Beta-Version, die zwei Jahre lang von Gütermaklern undGetreidebauern getestet wurde mit dem Ziel, die Bestandsverwaltungund -kontrolle effizienter zu gestalten. BlockGrain.io will mit denmobilisierten Finanzmitteln die weltweit erste Blockchain speziellfür landwirtschaftliche Lieferketten entwickeln und hat sich zum Zielgesetzt, Ineffizienzen zu beseitigen, die derzeit einen Verlust vonbis zu 30 % bei Getreide, 40 % bei Hackfrüchten und 20 % bei Fleischund Molkereiprodukten ausmachen.Caile Ditterich, CEO von BlockGrain, sagte: Unser Token-Verkaufist der nächste Schritt auf dem Weg von BlockGrain von einer Idee zueiner vollständig geprüften und getesteten Beta-Plattform, die vonGütermaklern und Landwirten genutzt wird. Bis 2050 soll dieWeltbevölkerung 10 Milliarden Menschen erreichen. Die Agrartechnikmuss sich weiterentwickeln, um die Welt zu ernähren. DieVerschwendung von Nahrungsmitteln aufgrund ineffizienter Lieferkettenmuss bekämpft werden, und BlockGrain hat eine praktikable Lösung fürdieses drängende Problem hervorgebracht.Auf Basis der BlockGrain-Plattform soll eine branchenweiteSoftwarelösung entstehen, die Landwirte und wichtige Zulieferfirmenauf einer einheitlichen, unabhängigen globalen Plattform unterstützt.Eine solche Plattform würde Probleme in Zusammenhang mitDatenfragmentierung und antiquierten Abrechnungsverfahren beheben,die sich negativ auf den Cashflow von kleineren Produzentenauswirken.Informationen zu BlockGrain:BlockGrain ist eine landwirtschaftliche Lieferkettenplattform, diepotenzielle Käufer und Verkäufer per Blockchain-Technologie vernetzt.Eine verteilte Ledger-Technologie macht Vermittler wie Handelshäuserund Banken überflüssig und ermöglicht eine effizientere Logistik.Ziel ist die Reduzierung des Wertverlusts bei Massengütern aufgrundineffizienter Lieferketten um 30 % (50 % in Entwicklungsländern).BlockGrain hat im April 2018 seinen Vorverkauf nach einemerfolgreichen Testlauf seiner Betaversion mit sechs Getreidemaklernund zwanzig Landwirten abgeschlossen. Der Erlös aus dem Token-Verkauffließt in die Entwicklung der größten branchenweitenBlockchain-Plattform für die Landwirtschaft. BlockGrain will darüberhinaus in die Sektoren Wolle, Obst, Gemüse und Nutztiere expandieren.Bei Obst und Gemüse finden bereits Beta-Testläufe statt.Pressekontakt:USA:Kaitie Zhee, CEO SpaceMadeMediaTel.: +1-305-857-8700E-Mail: kaitie@spacemademedia.comPressekontakt Europa:John McLeod, Director SpaceMadeMediaTel.: +44-7886920436E-Mail: john@spacemademedia.comOriginal-Content von: BlockGrain, übermittelt durch news aktuell