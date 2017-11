BlockEx wird den ICO-Markt (Initial Coin Offering) aufräumen

London (ots/PRNewswire) -BlockEx führt BlockEx ICO Market ein - einen Ort, an dem mankonforme und hochklassige ICOs notieren und damit handeln kann.BlockEx wird ein komplettes konformes ICO-Produktangebot fürUnternehmen bereitstellen, die ein ICO einführen möchten. BlockExwird die Governance und das gesetzliche Rahmenwerk seiner reguliertenAktivitäten in das ICO-Umfeld einbringen, um einen sicheren Markt füralle Teilnehmer zu schaffen. Es wird ICOs zu den Produktenhinzufügen, die auf der "BlockEx Digital Asset Exchange Platform(DAxP)" notiert sind. Die DAxP verwaltet den gesamten Lebenszyklusvon auf Blockchain basierten digitalen Vermögenswerten. Es verfügtüber Tool Kits zur Vermögensbildung, Kundendienst,Geschäftsabwicklung, Zugang zum Börsenhandel und automatisierteBerichterstattung. BlockEx steht in freundlichen Beziehungen zu denAufsichtsbehörden: sie befinden sich in der "FCA Sandbox" (FinancialConduct Authority), um Anleihe-Emissions-Tools zu testen und in der"AIFC Sandbox", um sicherheitsbasierte Tokens zu testen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/608924/BlockEx_Logo.jpg )Der "BlockEx ICO Market" wurde als Reaktion auf die Probleme imICO-Umfeld ins Leben gerufen:- Fehlen von AML (anti-money laundering) und KYC (know your customer)= Geldwäsche und Betrugsrisiko- Schwankungen in der Kryptowährung = Emittenten verwalten die Fondsnicht effizient und Käufer stehen Wechselkursrisiken gegenüber- Fehlende Governance = riesige Summen investiert in Ideen in WhitePapers mit keinerlei Garantie, dass diese auf den Markt kommen- Projekte wurden unterbrochen, um ICOs zu erstellen, die sich wieWertpapiere verhalten, allerdings ohne ordnungsgemäße Vollmacht- Vergangene und gegenwärtige betrügerisch ICOs haben Misstrauenverursacht- Unfaire Token: ICO-Teilnehmer mit einer Beziehung zum Emittentenwerden häufig bevorzugt- Das Fehlen von Fiat-FinanzierungsoptionenBlockEx hat diese Probleme gelöst. Das Zuteilungssystem "PotAllocation System" läuft während des ICO-Vorverkaufs auf ihrerPlattform. Wenn ein Vorverkauf überzeichnet ist, werden die Tokensprozentual zu den gezeichneten Beträgen zugeteilt. Jeder bekommtTokens. Das BlockEx ICO bietet das "Digital Asset Exchange Token(DAXT)" Es gibt allen Eignern Zugang zum bereits erwähntenZuteilungssystem. BlockEx hält institutionsmäßige AML, KYC sowieSicherheitsstrategien für alle Dienstleistungen, Produkte und Händleraufrecht. Sie verbinden Emittenten mit dem Token ausgebendenUnternehmen und Drittpartei-Treasury-Management-Services, damit dieFonds betreut und auf geeignete Weise genutzt werden. BlockEx habendas IDAXT geschaffen, ein internes speziell zweckgerichtetes Token,das automatisch unterschiedliche Finanzierungsweisen (Fiat oderKryptowährung) on-chain transferiert. Andere Vorteile des "BlockExICO Market" sind komplettes "Fiat on rails" und ein unmittelbarerSekundärmarktMehr Informationen: daxt.ioÜber BlockEx"BlockEx's Digital Asset Platform (DAxP)" ist eineinstitutionsmäßige Börse mit Blockchain-Vermögensaufbau,Entmaterialisierung und Lebenszyklus-Management-Tools.Niederlassungen in London, Bulgarien, Taiwan und Israel.https://www.blockex.com/Pressekontakt:Adam Leonard, +44-203-637-5764Original-Content von: BlockEx Ltd, übermittelt durch news aktuell