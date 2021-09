Blizzard Aktie: Die wichtigsten Erkenntnisse aus der EEOC-Vereinbarung von Activision Blizzard!

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) hat eine Vereinbarung mit der U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) getroffen, um Klagen beizulegen und weitere Richtlinien und Programme zur Verhinderung von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz des Unternehmens zu stärken.

Activision Blizzard hat sich verpflichtet, einen Fonds in Höhe von 18 Millionen Dollar einzurichten, um berechtigte Kläger zu entschädigen und wiedergutzumachen.

Alle nicht verwendeten Beträge werden unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung