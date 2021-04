Blizzard Aktie: Das Wachstum von Esports und Gaming ist enorm!

Auch im Jahr 2021 setzen sich einige der größten Trends des vergangenen Jahres fort, darunter das enorme Wachstum von esports und Videospielen.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Newzoo wird der globale esports-Markt in diesem Jahr einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar generieren, und fast 475 Millionen Menschen werden in irgendeiner Form in esports involviert sein.

„Wir glauben, dass Videospiele und esports einen strukturellen langfristigen



