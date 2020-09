Blitzpoker ist Gastgeber des größten Freeroll-Turniers in der Geschichte Indiens und stellt Rekorde bei Spielern und Einnahmen auf

Quelle: IRW Press

Toronto, ON – 7. September 2020 – i3 Interactive Inc. („i3 Interactive“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETS) (FRA: F0O3), freut sich bekannt zu geben, dass „Blitzpoker“, die indische Pokermarke, die derzeit unter dem Namen FTR Poker bekannt ist und an der das Unternehmen gemäß den in der zuvor veröffentlichten Pressemitteilung vom 10. August 2020 dargelegten Bedingungen gerade Anteile erwirbt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung