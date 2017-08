Blitzgewitter: Spezielle Schutzsysteme minimieren Risiko / TÜV Rheinland: Stecker ziehen / Haftpflichtversicherung prüfen / Auf freier Fläche: Mit geschlossenen Beinen in die Hocke gehen

Köln (ots) - Im weltweiten Vergleich zählt Deutschland nicht zuden Blitzhochburgen. Kritisch ist es trotzdem, wenn gerade dieGrillparty in vollem Gange ist. Um sich, seine Gäste und dieheimischen Elektrogeräte zu schützen, sollten einige Punkte beachtetwerden. "Sofern möglich, sollten alle Gäste Schutz im Haus suchen.Sämtliche Geräte, etwa Musikanlage oder Elektrogrill, die im Freienbleiben, sollten vom Strom getrennt und mit Plastikplanen abgedecktwerden", sagt Michael Vogel, Experte für Elektrotechnik bei TÜVRheinland. "Es empfiehlt sich, bei allen Elektrogeräten im Haus denStecker zu ziehen und die Antennenleitung vom Netz zu trennen."Letzteres ist auch bei fachgerechten Blitzschutzsystemen am und imHaus die sicherste Lösung. Diese Systeme minimieren das Risiko vonBränden und Schäden an Geräten erheblich. Ein hundertprozentigerSchutz ist jedoch nicht möglich.Von Experten beraten lassenWer sich für ein Schutzsystem interessiert, sollte sich beim Kaufund der Montage an Experten wenden. "Es gibt ausgebildeteBlitzschutzfachkräfte. Sie können am besten beurteilen, welche Anlagesich für welches Gebäude eignet", so Vogel. "Außerdem ist ein genauerBlick in die Haftpflichtversicherung ratsam. Oft sind in dieser zwarBrände, aber keine Blitzschäden bei Elektrogeräten abgedeckt."Von Fahr- und Motorrädern Abstand nehmen"Rad- und Motorradfahrer sollten im Falle eines Gewittersabsteigen und sich von ihrem metallenen und damit leitenden Gefährtentfernen", rät Vogel. "Das Auto bietet hingegen Schutz, weil es wieein Faradaykäfig wirkt." Wer keinerlei Schutz aufsuchen kann, solltesich von Bäumen und Anhöhen fernhalten, mindestens einen MeterAbstand zu anderen Personen halten und mit geschlossenen Beinen indie Hocke gehen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell