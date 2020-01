Blitzer-Streit: Verfassungsgerichtshof ebnet Weg für bundesweite Entscheidung (FOTO)

Berlin (ots) - Seit der Entscheidung des saarländischen Verfassungsgerichtshofs(VGH) wehren sich viele Betroffene, die von einem Anhänger geblitzt wurden,bundesweit vor Gericht. Jetzt gaben die Koblenzer Richter einerVerfassungsbeschwerde teilweise statt und forderten das OberlandesgerichtKoblenz auf, einen Fall zum Blitzergerät PoliScan FM1 der Firma Vitronic zureinheitlichen Klärung dem Bundesgerichtshof vorzulegen.Ein Fahranfänger und seine Anwälte hatten bemängelt, dass diePoliScan-Messgeräte keine Rohmessdaten speichern. Diese seien zur Überprüfungder Richtigkeit der Geschwindigkeitsmessungen notwendig. Zudem sollen ihnen diebenötigte Messstatistik und die Gebrauchsanweisung nicht zur Einsicht vorgelegtworden sein. Auch hätte das Oberlandesgericht die Sache zur Klärung demBundesgerichtshof vorlegen müssen (§ 121 Absatz 2 desGerichtsverfassungsgesetzes). Dem letzten Punkt stimmte auch derVerfassungsgerichtshof zu und wies den Fall zurück an das Oberlandesgericht.Dieses kann nun den BGH anrufen.Dem betroffenen Verkehrsteilnehmer wurde vorgeworfen auf der Autobahn 34 km/h zuschnell gefahren zu sein. Anschließend sollte er eine Geldbuße von 120 Eurobezahlen und einen Punkt bekommen. Nachdem die Beschwerde des Fahrers vor demAmtsgericht Wittlich und dem Oberlandesgericht Koblenz erfolglos verlaufen war,legten seine Anwälte eine Verfassungsbeschwerde ein (Aktenzeichen VGH B 19/19).Im Saarland erfolgte bereits eine Entscheidung zur fehlendenRohmessdatenspeicherung. Der TraffiStar S 350 wird im Saarland nicht mehreingesetzt. Das OLG Koblenz entschied hingegen, dass die Messungen der Blitzertrotz fehlender Speicherung der Rohmessdaten verwertbar seien. Weitere Gerätestehen in der Kritik.Wie sich die Forderung des Verfassungsgerichtshofs auswirken kann, erklärt dieBerliner CODUKA GmbH - Betreiber des Portals www.geblitzt.de - die auf Vorwürfeim Straßenverkehr spezialisiert ist. "Die Entscheidung desVerfassungsgerichtshofs ist von enormer Bedeutung für alle Autofahrer, da sievermutlich den überfälligen Weg für eine bundeseinheitliche Rechtsprechung durchdas Anstreben einer höchstrichterlichen Entscheidung durch den BGH ebnet.", sagtJan Ginhold, Geschäftsführer und Betreiber von Geblitzt.de. Er fügt hinzu: "Einebundeseinheitliche Regelung ist zwingend notwendig, damit die Verkehrsteilnehmerwissen, woran sie sind. Die Entscheidung in Koblenz ist ein guter Anfang. Wirkönnen nur empfehlen in solchen Fällen unsere kostenfreie Hilfe in Anspruch zunehmen."Kostenfreie Bußgeld-Hilfe von Geblitzt.deFür die Überprüfung arbeitet die CODUKA eng mit drei großen Anwaltskanzleienzusammen, deren Anwälte für Verkehrsrecht bundesweit vertreten sind. Die Zahlenkönnen sich sehen lassen. Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flut vonAnfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, bei über einem weiterenDrittel besteht die Möglichkeit der Strafreduzierung. Und wie finanziert sichdas kostenfreie Geschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einer selbstentwickelten Software, mit der die Anwälte ihre Fälle deutlich effizienterbearbeiten können. Somit leistet die Coduka aufgrund des Einsatzes vonLegal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebiet der Prozessfinanzierung.Pressekontakt:CODUKA GmbHwww.geblitzt.deLeiter Marketing und PRDr. Sven TischerTelefon: 030 / 99 40 43 630E-Mail: presse@coduka.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113055/4503158OTS: CODUKA GmbHOriginal-Content von: CODUKA GmbH, übermittelt durch news aktuell