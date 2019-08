Blitzeinschlag bei 'FAZ'-Druckerei: Leser müssen aufs Netz ausweichen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Blitzeinschlag bei der hessischen Druckerei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) hat das Blatt seine digitale Ausgabe am Montag komplett freigeschaltet.



Das Lesen war ohne Login möglich, wie faz.net nach dem Unwetterschaden am Sonntagabend berichtete. Teile der Produktion in Mörfelden-Walldorf nahe Frankfurt waren zuvor lahmgelegt worden. Der Blitzeinschlag beschädigte zudem mehrere Druckmaschinen. Tausende von Haushalten im Rhein-Main-Gebiet bekamen am Montag keine gedruckte Tageszeitung.

Betroffen waren neben der "FAZ" die "Frankfurter Rundschau" ("FR") und die "Frankfurter Neue Presse" ("FNP"). Auch deren Verlage stellten ihre Ausgaben im Netz kostenlos als Download zur Verfügung.

"Es sieht aber alles danach aus, als ob wir am Dienstag wieder wie gewohnt erscheinen", sagte eine Sprecherin der "FAZ". Schwere Unwetter über dem Rhein-Main-Gebiet und Südhessen hatten am Sonntagabend große Schäden angerichtet./cru/DP/jha