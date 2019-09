Blis ist das erste globale Location-Intelligence-Unternehmen, das eine unabhängige Standortdatenverifizierung durch Location Sciences anbietet

Blis und Location Sciences kündigen Allianz zur Förderung derDatenverifikation und -transparenz in der Werbebranche anLondon (ots/PRNewswire) - Blis, der weltweit führende Anbieter vonReal-World-Intelligence, hat heute bekannt gegeben, dass es das ersteglobale Location-Intelligence-Unternehmen ist, das die unabhängigeVerifizierung der Datenqualität des unabhängigenStandortdatenverifikations- und Analytikunternehmens LocationSciences (AIM: LSAI) einbezieht.Blis und Location Sciences schließen sich als zwei unabhängigeUnternehmen mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, mehr Transparenz undDatenintegrität in der Werbebranche zu erreichen. In einer Zeit, inder Kunden nach mehr Verantwortlichkeit bei ihren Technologiepartnernund mehr Transparenz für ihre digitalen Aktivitäten suchen, ebnetdiese Allianz den Weg für eine deutliche Verbesserung derDatengenauigkeit. Die Kunden verlangen eine Verifizierung durchDritte und die Produktüberprüfung von Location Sciences kann nundiese unabhängige Ebene der Validierung und Sicherung für denglobalen Kundenstamm von Blis bereitstellen.Greg Isbister, CEO von Blis, kommentierte: "Transparenz undDatengenauigkeit sind der Kern unseres Geschäfts und bilden dieGrundlage für unser Handeln. Unsere proprietäre Technologie, SmartPin, filtert über 80 % der empfangenen Daten heraus, da sie nichtunseren Qualitäts- und Genauigkeitsanforderungen entsprechen. UnsereKunden wenden sich an uns, wenn es um qualitativ hochwertige Datengeht, um ihre Kunden besser zu verstehen und das Engagement und denUmsatz zu steigern. Die unabhängige Anerkennung durch LocationSciences, sowohl für Standortdaten als auch für die Genauigkeit derSignalqualität, bietet unseren Kunden eine wertvolle Ebene derunparteiischen Authentifizierung. Wir sind stolz darauf, die Erstenin unserer Branche zu sein, die unabhängig verifizierte Daten aufglobaler Ebene anbieten."Überall in der digitalen Welt sind Kunden auf der Suche nach mehrTransparenz, um sicherzustellen, dass sie die effektivsten undeffektivsten Kampagnen durchführen, insbesondere in derProgrammgestaltung, wo es große Unterschiede in der Qualität gibt.Die Kunden sind heute an Sichtbarkeits- und Markensicherheitsmaßstäbegewöhnt, und die Genauigkeit der Standortdaten ist eine weitereentscheidende Messgröße, die beachtet werden muss.Mark Slade, CEO von Location Sciences, sagte: "Gemeinsam mit Blisübernehmen wir weltweit die Führung bei der Transparenz vonStandortdaten. In einem Markt, in dem Lieferanten alle behauptenkönnen, Experten für den Standort zu sein, ist es unsere Erfahrung,dass die Besten die Ersten sind, die sich für eine unabhängigeVerifizierung entscheiden. Die Einführung von Verify zeugt von derQualität der Plattform von Blis und die Daten erzielten in unserenTests nahezu perfekte Ergebnisse (99 %) - was einmal mehr zeigt, dassQualität und Genauigkeit in diesem Bereich erreicht werden können.Das Vertrauen von Blis in seine Daten zeigt einmal mehr, wie offenund ehrlich das Unternehmen mit seinen Kunden umgeht.Über BlisBlis ist der weltweit führende Anbieter vonReal-World-Intelligence. Wir sind darauf spezialisiert, das reale,menschliche Verhalten zu verstehen, indem wir große Mengen an mobilenStandortdaten analysieren. Dies gibt Unternehmen ein einzigartiges,leistungsfähiges Werkzeug an die Hand: die Wahrheit darüber, wasMenschen tatsächlich tun, um die Verbraucherbindung zu verbessern undmessbare Umsatzsteigerungen zu erzielen.Unsere Smart Platform bietet unübertroffene Transparenz,Genauigkeit und Skalierbarkeit durch drei proprietäre Technologien:SmartPin, Smart Scale und Smart Places. Dies ermöglicht eineeffektivere Planung, Aktivierung und Messung fürMarketingspezialisten und Entscheidungsträger gleichermaßen undtreibt die nächste Generation von erkenntnisbezogenem Marketingvoran.Mit 33 Niederlassungen auf fünf Kontinenten arbeitet Blis mit denweltweit größten und kundenorientiertesten Unternehmen aller Branchenzusammen, darunter Unilever, Samsung, McDonald's, HSBC, Mercedes Benzund Peugeot sowie allen wichtigen Medienagenturen und erreicht sojährlich über eine Milliarde Mobilgeräte. Um mehr zu erfahren,besuchen Sie blis.com .Über Location Sciences Group PLC:Location Sciences ist der führende globale Anbieter vonStandortverifikation für die digitale Werbebranche im Wert von 106Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen arbeitet in Partnerschaft mitMarken, Medienagenturen und Lieferanten, um Streuverluste zureduzieren und die Effektivität von standortbezogenen Werbekampagnenzu verbessern.Der digitale Werbemarkt ist nach wie vor unreguliert undunkontrolliert, wobei 2018 schätzungsweise 19 Milliarden Dollar fürWerbebetrug verschwendet wurden. Location Sciences hat Verifyentwickelt, das weltweit erste unabhängige Produkt zurStandortverifizierung. 