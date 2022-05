Blinto.de gewinnt mit Bettina Nowatzki zum 01.05. eine erfahrene Leiterin für den Kundenservice

Växjö, Düsseldorf (ots) -Blinto.de wächst weiter und gewinnt talentierte Mitarbeiter für den Start im Sommer. Die jüngste Neueinstellung ist mit Bettina Nowatzki eine erfahrene Persönlichkeit, welche die Rolle als Leiterin der Kundenbetreuung übernehmen wird."Es ist notwendig, den Personalbestand zu erhöhen, um die operative Tätigkeit aufnehmen zu können und um zu wachsen", sagt Matthias Ressel, Country Manager D/A/CH.Durch den Aufbau des Unternehmens von Grund auf, beginnend mit den wichtigsten Aspekten, wird Blinto.de in der Lage sein, von Anfang an einen hervorragenden Service und eine hohe Qualität zu bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität und der Leistung des Dienstes einzugehen.Die erste Neueinstellung bei Blinto.de war Jacqueline Engemann als HR Manager. Ihre umfassenden Kenntnisse im Bereich Personalwesen und Personalbeschaffung waren eine Notwendigkeit bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in dem neu gegründeten Unternehmen. Kundenorientierung ist ein zentraler Bestandteil der Dienstleistung, die Blinto.de anbieten wird. Als Online-Auktionshaus ist das Kundenerlebnis von zentraler Bedeutung, und Blinto.de verspricht von Anfang an einen Kundendienst von höchster Qualität. Jacqueline Engemann ergänzt: "Indem wir von Beginn an mit Bettina eine erfahrene Person in unser Team aufnehmen können, sind wir ab dem ersten Tag für die kommenden Monate gerüstet."Bettina Nowatzki ist eine erfahrene Persönlichkeit aus der Dienstleistungsbranche, welche seit über 25 Jahren im Bereich Kundenservice tätig ist. Hierbei hat sie vor allem Erfahrung bei mehreren weltmarktführenden Unternehmen der Leasing- und Mietwagenbranche gesammelt."Ich freue mich darauf, Teil eines neuen Unternehmens zu sein und von Anfang an den Standard im Kundenservice zu setzen", sagt Bettina Nowatzki.Bettina fängt am 1. Mai in der Düsseldorfer Firmenzentrale an und wird die Grundlagen schaffen, dass Blinto.de in naher Zukunft weitere Mitarbeiter im Kundenservice einstellen wird.Pressekontakt:Blinto GmbHMattias Ressel40219 DüsseldorfTel.: 0171 3394153e-mail:Matthias.ressel@blinto.deOriginal-Content von: Blinto, übermittelt durch news aktuell