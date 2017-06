Blind bergsteigen - Fronleichnam im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Blind bergsteigen und klettern? Andy Holzer beweist, dass es geht.Moderator Andreas Korn begegnet dem 50-jährigen Österreicher für dieZDF-Sendung "Ein guter Grund zu feiern" an Fronleichnam, Donnerstag,15. Juni 2017, 17.50 Uhr.In seinen Feiertagssendungen begibt sich der Journalist undReporter Andreas Korn immer wieder zu außergewöhnlichen Menschen undin herausfordernde Situationen, die den Horizont erweitern. Blindklettern ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch desVertrauens. Und so wird der Aufstieg zu einem Sinnbild fürherausfordernde Situationen auf dem Lebensweg.Andy Holzer ist blind von Geburt an. Neben seinem Beruf alsHeilmasseur und Heilbademeister ist er als Ski-Langläufer, Windsurferund Mountainbiker aktiv. Er sieht seine Blindheit nicht alsBehinderung, sondern als Auftrag und Herausforderung, anderen Mut zumachen im Leben. Sein Glaube habe ihn immer getragen, sagt Holzer:"Gott hat mich mit der Blindheit nicht bestraft, sondern er wusste,dass ich es bin, der die Kraft hat, das zu schaffen."https://zdf.de/gesellschaft/ein-guter-grund-zu-feiernhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/eingutergrundPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell