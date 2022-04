Blickst du bei dieser Warren-Buffett-Aktie bald auf die Kursverdopplung, die jeder sah?

Vielleicht kennst du das Schema: Du schaust auf eine Warren-Buffett-Aktie, kannst mit ihr jedoch nicht so viel anfangen. Aber du beobachtest, wie das Orakel von Omaha eine erste Position aufbaut. Und fragst dich: Was macht der Starinvestor hier eigentlich?

Häufig verdoppelt Warren Buffett mit dieser Aktie seinen Einsatz. Zwar nicht immer, wie zum Beispiel seine Airline-Beteiligungen zeigten. Aber die Bank of America, die der Starinvestor vor ein, zwei Jahren nachgekauft hat, ist ein gutes Beispiel für diesen Ansatz.

Nun kauft der Starinvestor jedenfalls die Warren-Buffett-Aktie Occidental Petroleum (WKN: 851921). Werden wir auch hier in ein, zwei, vielleicht drei oder vier Jahren rückblickend sagen: Mensch, hätte ich einmal gekauft, denn die Aktie hat ihren Wert verdoppelt? Möglicherweise, die Ausgangslage ist jedenfalls derzeit vorhanden.

Verdoppelt sich die Warren-Buffett-Aktie Occidental Petroleum?

Das Orakel von Omaha investierte bereits vor geraumer Zeit in die Warren-Buffett-Aktie Occidental Petroleum, baute seine Position jedoch zuletzt signifikant aus. Der Gründe dürften dabei auf der Hand liegen. Offenbar wittert der Starinvestor jetzt eine günstige, unternehmensorientierte, langfristig aussichtsreiche Chance. Dass ein größerer Kauf eine Öl-Wette ist, zeigt jedenfalls, dass der Starinvestor von den langfristigen Aussichten im Ölmarkt noch überzeugt ist.

Im Moment ist der Zeitpunkt jedenfalls günstig, um Öl-Aktien wie Occidental Petroleum einzusammeln. Schließlich notieren Brent und WTI seit Wochen konsequent um die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Eine Entspannung ist kaum abzusehen. Der Krieg in der Ukraine und das Meiden von russischem Öl und Erdgas führt zu einer kleineren Energiekrise. Auch die OPEC kann dem kaum etwas entgegensetzen, was zu goldenen Zeiten für die Ölbranche führen kann. Zumindest solange diese Ausgangslage so bestehen bleibt.

Öl-Aktien wie die Warren-Buffett-Aktie Occidental Petroleum reagieren bislang verhalten auf das neue Markt-Setting. Mit einer günstigen Bewertung besteht daher die Möglichkeit, dass diese Beteiligung ihren Börsenwert verdoppelt. Chancen und Risiken scheinen für den Starinvestor jedenfalls attraktiv zu sein.

Doch bedenke: Der Einsatz ist überschaubar

Für das Orakel von Omaha ist der Einsatz bei der neuen Warren-Buffett-Aktie Occidental Petroleum jedoch trotzdem vergleichsweise klein. Der Starinvestor kauft zwar nach, vermutlich auch als Hedge gegen die hohen Öl- und Erdgaspreise. Allerdings ist der Gesamtkonzern Berkshire Hathaway und selbst das börsennotierte Portfolio von anderen Positionen maßgeblicher abhängig.

Insofern kann es sein, dass sich diese Öl-Aktie verdoppelt. Ich würde jedoch wie Warren Buffett mit einem eher kleineren Einsatz darauf wetten. Schließlich besitzt der Ölmarkt auch seine zyklischen Risiken.

