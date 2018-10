Blickfang im SKODA Museum: Topmodell SKODA 860 mit Achtzylindermotor erstrahlt in neuem Glanz (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Der ausgestellte SKODA 860 ist das einzige noch erhalteneCabriolet der Baureihe- Achtzylinder-Reihenmotor des SKODA 860 beeindruckt mit hoherLaufruhe und Elastizität- Hochinnovative Ausstattungsdetails: Trennwand hinter demFahrersitz und Neigungsmesser als Vorläufer der heutigenSchaltempfehlungZum 100. Gründungsjubiläum der Tschechoslowakei präsentiert SKODAAUTO mit dem SKODA 860 ein frisch restauriertes Juwel seinesMuseumsbestandes. Das Ausstellungsstück von 1932 ist das einzigeerhaltene Cabriolet der Baureihe und zeugt von den frühen Glanzzeitendes tschechischen Automobilherstellers. Das luxuriöse Fahrzeug setzteseinerzeit Maßstäbe bei Ausstattung, Fahrkomfort und Leistung. Derlaufruhige Achtzylinder-Reihenmotor beeindruckte damals durch seinehohe Elastizität. Ab sofort ist der SKODA 860 Teil derDauerausstellung im SKODA Museum in Mladá Boleslav.Der SKODA 860 belegt eindrucksvoll das hohe konstruktive undtechnische Niveau, das die Fahrzeuge des tschechischenAutomobilherstellers bereits in der Vorkriegszeit erreicht hatten.PKW mit Achtzylinder-Reihenmotor waren in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts populär und wurden vor allem wegen der hohen Laufruhegeschätzt. Mit dem SKODA 860 knüpften die Konstrukteure in MladáBoleslav technisch an den Laurin & Klement FF von 1907 an, daswahrscheinlich erste Automobil mit Achtzylinder-Reihenmotor inMitteleuropa. Um die Schwingungen im Motor zu reduzieren, setzten dieIngenieure beim SKODA 860 auf eine neunfach gelagerte Kurbelwellesowie einen Lanchester-Schwingungsdämpfer. Die Elastizität desViertakt-Ottomotors mit 3.880 ccm Hubraum beeindruckt noch heute: Imdritten und höchsten Gang beschleunigt das fast 5,5 Meter langeFahrzeug bereits ab Schrittgeschwindigkeit - dieHöchstgeschwindigkeit liegt bei 110 km/h. Ebenfalls vorbildlich fürdiese Zeit war das Bremssystem mit einemUnterdruck-Bremskraftverstärker.Beim SKODA 860 aus dem Museumsbestand handelt es sich um daseinzige erhaltene Cabriolet der Baureihe. SKODA ließ das Fahrzeug inden vergangenen zwei Jahren aufwendig restaurieren und legte dabeihöchsten Wert auf Originaltreue. Die Restauratoren erneuertenLackierung, Dachbezug und Sitzpolsterung, darüber hinaus führten siekleine Reparaturen an der Holzkonstruktion sowie an der Karosseriedurch. Heute strahlt das fahrbereite Exponat in neuem Glanz: Besucherkönnen sich das Modell am Unternehmenssitz in Mladá Boleslav als Teilder Dauerausstellung im SKODA Museum anschauen.Der SKODA 860 bot einige für die 30er-Jahre hochinnovativeAusstattungsdetails, zum Beispiel den Neigungsmesser auf demArmaturenbrett, der als Vorgänger der modernenSchaltempfehlungsanzeige gilt. Bei Steigung oder Gefälle riet dasMessgerät, rechtzeitig herunterzuschalten, auf gerader Strecke gab esdie Empfehlung zum Hochschalten. Ein weiteres Feature war dieversenkbare Glasscheibe, die auf Wunsch die Fahrerkabine vomkomfortablen Fahrgastraum trennte und so für Diskretion sorgte. Schonzu jener Zeit überzeugten Modelle der tschechischen Traditionsmarkemit ihrem großen Platzangebot: So konnten auf der angenehmgepolsterten Rückbank des SKODA 860 bis zu drei Erwachsene sitzen,außerdem fanden dank der großzügigen Kniefreiheit noch zwei klappbareBehelfssitze Platz. Sie waren zum Beispiel für Kinder oderBegleitpersonal bestimmt. Zum hohen Fahrkomfort trugen die im Bodenverbaute Glühheizung, Armlehnen und Fußrasten ebenso bei wieZigaretten- oder Zigarrenanzünder und Rollos an den Seitenscheiben.Sein Debüt feierte der SKODA 860 am 23. Oktober 1929 auf derAutomobilmesse in Prag. Er war zu dieser Zeit das Topmodell der neuenPKW-Generation aus Mladá Boleslav, die der Hersteller in seinermodernen Fabrik am Fließband fertigte. Die Typbezeichnung gabHinweise auf Zylinderanzahl und Motorleistung. Das Basismodell, derSKODA 422 mit Vierzylindermotor, leistete damals 22 PS (16 kW). Dermit Achtzylindermotor ausgestattete SKODA 860 verfügte bei 3000/minüber eine Leistung von 60 PS (44 kW). Das Fahrzeug basierte auf einemrobusten Leiterrahmen - lange, breite Blattfedern mit hydraulischenStoßdämpfern federten die zwei Starrachsen. Das Fahrwerk des SKODA860 wog ohne Karosserie 1.460 Kilogramm, der komplette Wagen brachterund zwei Tonnen auf die Waage. Bis Sommer 1931 entstanden insgesamt49 Chassis, die letzten beiden erhielten ihre Karosserien im Frühling1933. Trotz hochwertiger Ausstattung und überzeugender Motorleistungblieb der ganz große Erfolg des SKODA 860 aus. Grund war unteranderem die Weltwirtschaftskrise: Der Einstiegspreis der Limousinelag bei 125.000 Kronen, das Cabriolet startete bei 140.000 Kronen.Darüber hinaus bot SKODA damals das sogenannte Faux-Cabriolet an,also ein ,falsches Cabriolet'. Der Wagen verfügte über ein festesDach, dieses erweckte aber von außen den Anschein eines Faltdachs.Wohlhabende Kunden ließen ihr Fahrzeug von spezialisiertenKarosseriebauern individuell anpassen, zum Beispiel von der PragerFirma J. O. Jech oder Theodor Petera in Vrchlabí. Letzterer hatteseinen Sitz zur damaligen Zeit im heutigen SKODA AUTO Werk.Das einzigartige offene Modell diente ursprünglich alsVorführwagen und zählt seit 1998 zum Bestand des SKODA Museums. Heuteexistieren nur noch sehr wenige komplett erhaltene Limousinen vom TypSKODA 860, darunter auch ein Feuerwehrwagen und ein Faux-Cabriolet.