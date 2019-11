Blicke auf Egon Schiele: Symposium im Leopold Museum

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Wien (ots) - Mit Vorträgen von Eric Kandel, Gemma Blackshaw, Elisabeth vonSamsonow u. a.Am Sonntag luden Direktor Hans-Peter Wipplinger und Verena Gamper, Leiterin desEgon Schiele Dokumentationszentrums im Leopold Museum, zum dritten Egon Schielegewidmeten Symposium. Im Rahmen der ganztägigen Veranstaltung näherten sichnamhafte internationale wie österreichische Vortragende dem Werk und Wirken vonEgon Schiele aus unterschiedlichen Perspektiven.Zum Auftakt hielt Medizin-Nobelpreisträger Eric Kandel den Vortrag "The Age ofInsight: The Origins of Modernist Thought". Der weltweit renommierteNeurowissenschaftler ist Professor an der Columbia University New York sowieSeniorwissenschaftler des Howard Hughes Medical Institute und widmet sich inseiner Forschung der Erinnerung und dem Gedächtnis des Menschen. Bereits vorzehn Jahren wurde Kandel, der als Kind vor dem nationalsozialistischen Regime indie USA flüchtete, zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt - in den Tagen vor demSymposium nahm er den "Goldenen Rathausmann" von Bürgermeister Michael Ludwigentgegen, erhielt mit dem "Großen Ehrenzeichen am Bande" die höchsteAuszeichnung der Ärztekammer für Wien und wurde von der Universität Wien sowieder Medizinischen Universität Wien anlässlich seines 90. Geburtstags gefeiert.In seinem Buch "Das Zeitalter der Erkenntnis" fokussiert Kandel auf Wegbereiterder Wissenschaft, Medizin und Kunst in Wien um 1900, die das Verständnis vomWesen des Menschen prägen sollten, darunter Sigmund Freud und Arthur Schnitzler,sowie Gustav Klimt, Oskar Kokoschka und Egon Schiele.Gemma Blackshaw, Kunsthistorikerin, Kuratorin und Senior Tutorin am RoyalCollege of Art London, präsentierte unter dem Titel "Egon Schiele's ClinicalModernism" Einblicke in ihre aktuelle Forschung. Blackshaw, die zum Thema dermodernen Wiener Portrait- und figurativen Kunst, mit speziellem Fokus auf derenÜberschneidung mit dem visuellen, institutionellen und therapeutischen Rahmenmoderner Medizin publiziert, fokussierte in ihrem Vortrag auf die Verflechtungklinischer Medizin mit moderner figurativer Kunst. Anhand von Egon Schieles 1910entstandener Serie von Studien schwangerer Frauen an der Zweiten Frauenklinikdes Allgemeinen Krankenhauses der Universität Wien, sowie seines Gemäldes vonDr. Erwin von Graff, Assistent des Direktors der Klinik, veranschaulichte sieSchieles "Klinischen Modernismus" und die Verbindungen zwischen den zurdamaligen Zeit progressiven Einrichtungen und Schieles Abbildungen desweiblichen Körpers als Objekt der Medizin.Seit 2009 setzt sich die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonowanhand von Forschungen im Zusammenhang mit dem Nachlass von Anton Peschka jr.mit Schiele auseinander. In ihrem Vortrag "Archäologie und Mineralogie - EgonSchieles produktive Auseinandersetzung mit Moriz Hoernes und Wilhelm Worringer"ging von Samsonow der Art und Weise nach, wie Schiele Lektüren und Abbildungenin den sich im Nachlass befindenden Publikationen des Prähistorikers MorizHoernes sowie in mineralogischen Lehrbüchern in moderne visuelle Konzepteübersetzte. Die Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien stellteZusammenhänge zwischen Schieles Mineraliensammlung, seinen Mineralienbüchern undseinen wie mineralisiert wirkenden Städteporträts her und veranschaulichte, wieSchiele auf bahnbrechende archäologische Entdeckungen, etwa jene der Venus vonWillendorf 1908, künstlerisch reagierte.In seinem Vortrag "Ikone Schiele" ging Patrick Werkner, ehemaliger Professor fürKunstgeschichte und Leiter der Kunstsammlung der Universität für angewandteKunst Wien, von Werken aus, in denen sich der Künstler selbst in die Nähe desHeiligen rückte. Insbesondere fokussierte Werkner auf SchielesSelbstinszenierung in den Fotografien von Anton Josef Tr?ka. Vor SchielesGemälde Begegnung von 1913 treffen im Foto von Tr?ka die symbolische,gedankenschwere Malerei Schieles jener Zeit und die "reale" Person des Künstlersin widerspruchsvoller Weise aufeinander.Verena Gamper, Kuratorin und Leiterin des Egon Schiele Dokumentationszentrums amLeopold Museum, nahm unter dem Titel ",Die Ausstellung ist heute unentbehrlich.'- Schiele und das Medium Ausstellung" diesen erweiterten Inszenierungsraum inden Fokus und analysierte die Reflexion des Künstlers aufPräsentationszusammenhänge, Vermarktung, Image- und Meinungsbildung anhandseiner Ausstellungstätigkeit bis 1915. Exemplarisch untersuchte sie die Rollevon Autografen, Ausstellungskatalogen und -rezensionen für die Schließung vonLücken in der Forschungslage, und betrachtete strukturelle Parameter wie Jury,Zensur und Verfügbarkeit, die Einfluss auf die Werkauswahl hatten. Gamperzeichnete den Wandel von Schieles jugendlicher Euphorie gegenüber derAusstellung zu Beginn seiner Karriere zu einer relativen Delegierung derAusstellungsagenden in den intensiven Vorkriegsjahren an Arthur Roessler undHans Goltz bis hin zur Emanzipation und Positionierung als souveräner Strategenach.Schließlich präsentierten Stefanie Jahn, Agathe Boruszczak und Sandra MariaDzialek neue Erkenntnisse zu Gemälden Schieles aus den Sammlungen des Belvedereund des Leopold Museum aus restauratorischer Perspektive.Stefanie Jahn, Leiterin der Abteilung Restaurierung der Österreichischen GalerieBelvedere Wien, widmete ihren Vortrag der 2017 durchgeführten systematischenUntersuchung von sechzehn in den Jahren 1907 bis 1918 entstandenen Gemälden ausder Sammlung des Belvedere im Hinblick auf die Maltechnik von Egon Schiele.Hierbei offenbarte sich, dass der Künstler allen Materialien eine nahezugleichwertige Bedeutsamkeit einräumte - erst im individuellen Zusammenspiel vonBildträger, Grundierung, Kompositionslinien und Farben entwickelte er dasDargestellte und gab seiner Arbeit charakteristische Züge.Agathe Boruszczak, Restauratorin der Österreichische Galerie Belvedere Wien,zeigte in ihrer Präsentation "Die Genese eines Farbenspiels: das Bildnis derFrau des Künstlers, Edith Schiele" auf, wie mithilfe vonBildbearbeitungsprogrammen auf digitalem Wege eine Annäherung an dasursprüngliche Erscheinungsbild des Werks erstellt wurde, das 1918 von derÖsterreichischen Staatsgalerie angekauft und offenbar auf Wunsch des damaligenDirektors Franz Martin Haberditzl von Schiele überarbeitet wurde.Sandra Maria Dzialek, Restauratorin des Leopold Museum Wien, beleuchtete anhanddes großformatigen Gemäldes Eremiten aus maltechnischer Perspektive dieFormfindung vor und während des Malprozesses. Lineare Gestaltungsmittel wie dieUnterzeichnung, Ritzungen der Malschicht, oder pastose Malschichtpartien gabenAufschluss über inhaltliche Aspekte und den Prozess der kontinuierlichenWeiterentwicklung des Werks.Link zu Fotos der Veranstaltung, © Leopold Museum, Wien/Foto: Nadine Bargad:https://we.tl/t-Ujq3UkYygbAm 3. Egon Schiele Symposium nahmen rund 210 Personen teil, darunter DeniseKandel, Diethard Leopold, Kurator, Sammler, mit Waltraud Leopold, William Rees,Professor University of British Columbia, mit Elisabeth Rees, Historiker,Archäologe und Museumsleiter Helmut Swozilek, Christian Bauer, LandesgalerieNiederösterreich, Franz Smola, Belvedere, Theresa Feilacher, Land NÖ, GerbertFrodl, Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor Österreichische Galerie Belvederemit Kunsthistorikerin Marianne Frodl, Andrea Fürst, Hundertwasser Stiftung,Heidrun-Ulrike Wenzel, Egon Schiele Museum Tulln, Museum Niederösterreich,Alexandra Sattler, Kunstmeile Krems, Kunst- und Zeithistorikerin Sophie Lillie,Katharina Husslein, Beck & Eggeling International Fine Art, Alois Wienerroither,Galerist, Künstlerin Bernadette Huber, Journalistin Hedwig Kainberger, Kuratorinund Journalistin Alexandra Matzner u. a.Kontakt:Leopold Museum-PrivatstiftungMag. Klaus Pokorny und Veronika Werkner, BAPresse/Public Relations0043 1 525 70 - 1507 bzw. 1541presse@leopoldmuseum.orgwww.leopoldmuseum.orgOriginal-Content von: Leopold Museum, übermittelt durch news aktuell